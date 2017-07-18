Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hollanda’da 101. geleneksel ‘’Dört Gün Yürüyüşü’’ başladı

Hollanda’nın Gerderland şehrine bağlı olan Nimjegen Belediyesi’nde geleneksel ’’Dört Gün Yürüyüşü’’nün bu yıl 101’ncisi başladı.

18 Temmuz 2017 Salı 18:44
Hollanda’da 101. geleneksel ‘’Dört Gün Yürüyüşü’’ başladı

Hollanda’da her yıl gerçekleştirilen ’’Dört Gün Yürüyüşü’’ne on binlerce kişi katılıyor.Her yıl 18 Temmuz’da başlayan ’’DörtGün Yürüyüşü’ne bu yıl yürüyüşe 50 bin 403 kişi kayıt yaptı. Bu yılkiyürüyüşün renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi yürüyüşe katılmak için Hollanda’nın Gerderland şehrinin Nijmegen Belediyesi’ne geliyor. Binlerce kişi kentin etrafında yürürken,

yollarda bekleyenler ise yürüyüşe katılanları alkışlıyor. Dört gün süren yürüyüşün ardından Via Gladiola’da görkemli bir girişle karşılanan vatandaşlara, ’’Dört Gün Madalyası’’ veriliyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:44
  1. Hollanda
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!