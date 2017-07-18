Hollanda’da 101. geleneksel ‘’Dört Gün Yürüyüşü’’ başladı

Hollanda’da her yıl gerçekleştirilen ’’Dört Gün Yürüyüşü’’ne on binlerce kişi katılıyor.Her yıl 18 Temmuz’da başlayan ’’DörtGün Yürüyüşü’ne bu yıl yürüyüşe 50 bin 403 kişi kayıt yaptı. Bu yılkiyürüyüşün renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi yürüyüşe katılmak için Hollanda’nın Gerderland şehrinin Nijmegen Belediyesi’ne geliyor. Binlerce kişi kentin etrafında yürürken,

yollarda bekleyenler ise yürüyüşe katılanları alkışlıyor. Dört gün süren yürüyüşün ardından Via Gladiola’da görkemli bir girişle karşılanan vatandaşlara, ’’Dört Gün Madalyası’’ veriliyor.