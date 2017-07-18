Hollanda’da 101. geleneksel ‘’Dört Gün Yürüyüşü’’ başladı
Hollanda’nın Gerderland şehrine bağlı olan Nimjegen Belediyesi’nde geleneksel ’’Dört Gün Yürüyüşü’’nün bu yıl 101’ncisi başladı.18 Temmuz 2017 Salı 18:44
Hollanda’da her yıl gerçekleştirilen ’’Dört Gün Yürüyüşü’’ne on binlerce kişi katılıyor.Her yıl 18 Temmuz’da başlayan ’’DörtGün Yürüyüşü’ne bu yıl yürüyüşe 50 bin 403 kişi kayıt yaptı. Bu yılkiyürüyüşün renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.
Dünyanın dört bir yanından binlerce kişi yürüyüşe katılmak için Hollanda’nın Gerderland şehrinin Nijmegen Belediyesi’ne geliyor. Binlerce kişi kentin etrafında yürürken,
yollarda bekleyenler ise yürüyüşe katılanları alkışlıyor. Dört gün süren yürüyüşün ardından Via Gladiola’da görkemli bir girişle karşılanan vatandaşlara, ’’Dört Gün Madalyası’’ veriliyor.