Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile konuyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu belirtildi. Mart ayında, Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklanmıştı. Hollanda hükümeti yaşanan krizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gittiği Rotterdam'da Hollanda polisi tarafından ülke dışına çıkarılmıştı.