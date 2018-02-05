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Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, skandal bir karara imza atarak Türkiye'deki büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıkladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:08
Hollanda Türkiye'deki büyükelçisini geri çekti

Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasınının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile konuyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu belirtildi.  Mart ayında, Türk bakanların Hollanda'da yapacağı toplantıların engellenmesi üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin Türkiye'ye alınmayacağı açıklanmıştı. Hollanda hükümeti yaşanan krizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gittiği Rotterdam'da Hollanda polisi tarafından ülke dışına çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:08
  1. Hollanda Büyükelçisi

YORUM YAZ

  • Hamdigöktekin Hamdigöktekin 33 dk önce
    Hollandasinsibir devlettavizyok Büyükelçiliği.ni.kabul etmeyin bizde göndermeyelimböyledaha iyi ilişkilergelişirhaddinibilecek saygıyıöğrenir
  • süper güç hollandasüper güç hollanda37 dk önce
    hadi be bak şimdi mapcaz ki sanki büyükelçileri varken bir faydaları vardıda Türkiye defolup gitmişler daha ne ? hollandanın sarışınlarını almayveririz ; 3 milyonluk sömürgeci bir ülke ben olsam gider sömürgelerini tek tek alırdıM hindistan ın anasını belledilerde bu zenginlik ve refaha ulşatılar ;ama hindistan baksan hollanda dost der adamlar seviyor öpülmeyi!
  • nooooonooooo37 dk önce
    çok üzüldük
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