Hollanda: MİT Lahey'de gizli karargah kurdu

Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Lahey'de bir komuta kontrol merkezi bulunduğunu ve burada Avrupa'daki PKK'lılara yönelik "ölüm listeleri" hazırlandığını öne sürdü.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre gazete, bu iddianın Hollanda hükümeti tarafından ciddiye alındığını yazdı. Terör uzmanı Prof. Edwin Bakker, Türkiye'nin Avrupa'daki PKK faaliyetlerini yakından izlediğini belirterek, "Lahey'deki MİT karargahı" iddiasının doğru olabileceğini söyledi.

Hollanda'nın en çok satan gazetesi olan De Telegraaf haberi, "Lahey Türk ajanların yuvası" manşetiyle duyurdu.

Gazete haberini, Lahey'de görevli olduğu öne sürülen bir MİT görevlisi ile Hamburg'da yaşayan Kürt kökenli Mustafa Karataş arasında geçtiği belirtilen ses kaydına dayandırdı.

'Ortadan kaldırılması gereken PKK'lılar' listesi

Hamburg Belediye Meclisi üyesi Cansu Özdemir'e posta yoluyla gönderilen ve daha sonra Hamburg polisine verilen ses kaydında, Mustafa Karataş ile MİT mensubu olduğu belirtilen kişi, "ortadan kaldırılması gereken PKK'lılar" konusundaki bir liste üzerinde konuşuyor.

Habere göre, MİT mensubu olduğu öne sürülen kişi, eski BDP milletvekili Sevahir Bayındır hakkında kapsamlı bilgi alamadıklarını söylüyor. "Çok sık yer değiştiriyor. Eski parlamenter olduğu için çok iyi korunuyor. Tam olarak ortadan kaldırmak mümkün değil. Operasyondan 3 saat öncesine kadar net bilgiye ihtiyacımız var" diyor.

Mustafa Karataş'ın, "Bana para lazım" demesi üzerine karşıdaki kişi, "Lahey'deki şefime sorayım. Amirlerimle bu konunun detaylarını konuşmak için Lahey'e uçacağım" karşılığını veriyor.

De Telegraaf gazetesine göre bu konuşma, MİT'in Lahey'de bir komuta kontrol merkezi bulunduğu iddialarını güçlendiriyor. Gazete, Hollanda devletinin bu iddiaları ciddiye aldığını ancak resmi açıklama yapmadığını belirtti.

'Hollanda PKK faaliyetlerine göz yumuyor'

Terör uzmanı Prof. Edwin Bakker de, MİT'in Lahey'de bir operasyon merkezi bulunduğu iddalarının doğru olabileceğini söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın yoğun olduğu ülkelerde ajanlar görevlendirdiğini söyleyen Prof. Bakker, bu çerçevede Hollanda'yı da yakından izlediğini vurguladı. Bakker, "Bu, iyi bir terörle mücadele programının ilk adımdır" dedi.

Türkiye uzmanı Prof. Erik - Jan Zürcher de, 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) 'terör örgütleri' listesinde yer alan PKK'nın faaliyetlerinin Hollanda'da resmen yasak olduğuna işaret etti.

Ancak Zürcher'e göre, resmi yasağa rağmen Hollanda, "yaşa ve yaşat" ilkesine dayanarak PKK faaliyetlerine göz yumuyor. Zürcher, bu tolerans politikasını "Türkiye'nin gözüne batan diken" olarak tanımladı. Ankara'nın bu yüzden sık sık Hollanda'yı protesto ettiğini anımsattı.

Haberde, Paris'te PKK üyesi 3 kadının öldürülmesi olayı da anımsatıldı. Bu nedenle, MİT'in liste hazırladığı yönündeki haberlerin Kürt toplum içinde tedirginlik yarattığı belirtildi.

Prof. Edwin Bakker, Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın ailesinin Hollanda'da yaşadığını ve cinayet zanlısı Ömer Güney'in, olaydan bir kaç hafta önce Zeeland eyaletindeki bir kamp sırasında gözaltına alındığını anımsattı.

Bakker, Fransız Savcılığı'nın, bu kişinin MİT ile bağlantısı bulunduğunu doğruladığını aktardı.