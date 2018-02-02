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Hollanda meclisinde skandal karar! Reddettiler

Hollanda’da Türklerin kurduğu Denk Partisi’nin terör örgütü yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırıların tartışılması teklifi meclis tarafından kabul edilmedi.

02 Şubat 2018 Cuma 11:07
Hollanda meclisinde skandal karar! Reddettiler

, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının geçen ve bu hafta yaptıkları gösterilerde Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarının mecliste tartışılması için teklif sundu. Teklifin mecliste tartışılması reddedildi.

Denk Partisi Lideri Tunahan Kuzu, Hollanda’daki siyasi partilerin gözlerini açması ve gerçekleri görmesi gerektiğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“PKK ve YPG yandaşları yaptıkları gösteride terör örgütlerine ait semboller ile bu ülkede yaşayan toplumu provoke ederek gerginliğe sebep oluyor. Siyasetçilerin de bunu görmezden gelip sukut etmesi, yaşanan olayları ikrar etmekten başka bir şey değildir. Türk bayrakları ile yapılan bir gösteride siyasetçiler hemen ayağa kalkarak entegrasyon probleminden bahsederken, konu terör sempatizanlarının terör örgütlerine ait sembolleri taşıması olunca hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ve tartışmaya bile almıyorlar.”

TAKSİCİLERİ DARP ETMİŞLERDİ

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam’da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı. Terör örgütü yandaşları, Utrecht tren istasyonunda bu hafta yapılan gösteride ise Türk bayrağı taşıyarak tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırı girişiminde bulunmuştu.

Denk Partisi’nin, iki ay önce terör örgütlerine ait simgelerin yasaklanması için verdiği önergesi de kabul edilmemişti.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:07
  1. DENK Partisi
  2. Hollanda
  3. PYD
  • ihsanihsan1 sa önce
    pkk pyd onların örgütü şaşırmadık Hollanda askerlerini afrine gönderde Mehmet işlerini bitirsin
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