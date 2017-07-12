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Hollanda basınından tepki çeken '15 Temmuz' haberi

Hollanda'da yayın yapan bir gazetenin 15 Temmuz haberinde geçen isimler dikkatleri çekti. Gazetede Demba Ba, Cenk Tosun ve Emre Mor'un isimlerini gören okuyucular şaşkına döndü.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:42
Hollanda basınından tepki çeken '15 Temmuz' haberi

Liberal Hollanda gazetesi olarak anılan NRC Handelsblad, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni'ne ilişkin bir haber yayınladı.

Bölgedeki gurbetçi vatandaşlarla röportaj yapan NRC muhabiri, mülakat yaptığı kişilerin isimlerini yanlış yayınlayınca büyük tepki topladı.

Yıldız isimler şaşırttı

Geniş okuyucu kitlesine sahip gazete, haberde Beşiktaş'ın futbolcuları Demba Ba ve Cenk Tosun ile milli futbolcu Emre Mor'un isimlerini kullandı.

Gazetenin haberde yaptığı büyük hatanın gurbetçi Türkler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşılması ve ti'ye alınmasının hemen ardından haber hem kısaltıldı hem de futbolcuların isimleri kaldırıldı.

"Konuşan kişiler söyledi"

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, NRC muhabirinin mülakat yaptığı kişilerin kendi isimleri yerine söz konusu futbolcuların isimlerini beyan ettiği öne sürüldü.

Haberin giriş kısmında üç futbolcunun adının geçtiği görülüyor.
 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:42
  1. Beşiktaş
  2. Cenk Tosun
  3. Hollanda
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