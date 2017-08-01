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Hollanda basınından flaş Lens iddiası

Hollanda’nın önemli spor yayıncılarından Voetbal International dergisi, geçen sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens’in Beşiktaş’a transfer olduğunu yazdı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:07
Hollanda basınından flaş Lens iddiası

Hollanda’da yayınlanan Voetbal International dergisi, bonservisi İngiliz ekibi Sunderland’de olan Jeremain Lens’in Beşiktaş’a transfer olacağını açıkladı. Dergide yer alana habere göre Fenerbahçe’nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş’ı seçerek Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceği vurgulandı.

Lens, geçen sezon Fenerbahçe forması altında çıktığı 36 maçta 5 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:07
  1. Sunderland
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Hollanda
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