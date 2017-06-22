Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarını biraraya getiren AB Konseyi Zirvesi başladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi yaptığı açıklamada, işlerin iyiye gittiğine dair hiç olmadığı kadar bir inanca sahip olduğunu kaydederek, "İyimserliğimizde hala son derece dikkatli olmalıyız. Ancak bu konuda konuşmak için iyi nedenler var." dedi.

Tusk, bunlar arasında, her AB ülkesindeki ekonomik büyüme, istihdam rakamları, Yunanistan'la yapılan finansal anlaşma, seçimlerde AB karşıtlarının yenilmesi ve AB yanlılarının zafer kazanmalarını saydı.

Halka, bazen AB'yi korkutan gelişmeler karşısında bile kontrolü yeniden sağlayabildiklerini göstermeleri gerektiğini söyleyen Tusk, "Geçen yıl AB'nin özellikle terörizm başta olmak üzere güvenlik tehditleri, yasadışı göç ve kontrolsüz küreselleşmeye karşı halkımızı koruyacağı ve sonuç alacağı konusunda anlaştık. Dolaysıyla, zirve sırasında, bu üç alandaki politikalarımızın ilerletilmesini önereceğim." diye konuştu.

''MÜZAKERELERİ İYİ BİR ANLAYIŞ İÇİNDE SÜRDÜRECEĞİZ''

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede AB'nin ortak savunma politikası, terörizmle mücadele ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağını belirtti. İngiltere ile Brexit konusundaki müzakereleri hızlı ve yoğun bir şekilde yapacaklarını ifade eden Merkel, "Benim için 27 üye ülkenin geleceğinin şekillendirilmesi İngiltere'nin ayrılması konusundaki müzakerelerden daha önceliklidir." ifadesini kullandı.

İngiltere ile birlikte gelecekte de çalışacaklarından dolayı bu müzakereleri iyi bir anlayış içinde sürdüreceklerini vurgulayan Merkel, ancak 27 ülkenin birlikteliğinin önmeli olduğunu kaydetti.

Liderleri bu akşam Hamburg'da temmuz ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nin gündemi konusunda bilgilendireceğini belirten Merkel, zirvenin iklim değişikliği, serbest ticaret ve Afrika konularını kapsayacağını kaydetti.

''TÜRKİYE SÖZÜNÜ TUTUYOR''

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasında sözünü tuttuğunu ifade ederek, "Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması var. Doğru söylemek gerekirse anlaşmayı çok iyi bir şekilde tam anlamıyla uyguluyorlar. Mülteciler ile alakalı problem Türkiye'de değil daha çok Yunanistan'da." dedi.

Bu konu ile alakalı olarak Türkiye ile sürekli diyalog içerisinde olduklarını belirten Rutte, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler ile ilgili bir soru üzerine ise, "Burası onun yeri değil." diye konuştu.