Hollanda Başbakanı'ndan itiraf: "Problem Türkiye'de değil"

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, terörle mücadele, göç, Brexit ve ekonomi konularını görüşmek üzere zirvede bir araya geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının zirvesi başladı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi yaptığı açıklamada, işlerin iyiye gittiğine dair hiç olmadığı kadar inanca sahip olduğunu kaydederek, "İyimserliğimizde hala son derece dikkatli olmalıyız. Ancak bu konuda konuşmak için iyi nedenler var" dedi.

Tusk, bunlar arasında, her AB ülkesindeki ekonomik büyüme, istihdam rakamları, Yunanistan'la yapılan finansal anlaşma, seçimlerde AB karşıtlarının yenilmesi ve AB yanlılarının zafer kazanmalarını saydı.

Halka, bazen AB'yi korkutan gelişmeler karşısında bile kontrolü yeniden sağlayabildiklerini göstermeleri gerektiğini söyleyen Tusk, "Geçen yıl AB'nin özellikle terörizm başta olmak üzere güvenlik tehditleri, yasa dışı göç ve kontrolsüz küreselleşmeye karşı halkımızı koruyacağı ve sonuç alacağı konusunda anlaştık. Dolaysıyla, zirve sırasında, bu üç alandaki politikalarımızın ilerletilmesini önereceğim" diye konuştu.

TUSK: BANA HAYALPEREST DİYEBİLİRSİNİZ

Brexit sürecine de değinen Tusk, İngiltere'den bazı dostlarının Brexit kararının geri alınıp alınamayacağını sorduğunu belirterek, "AB, başarması imkansız görünen hayallerin üzerine inşa edildi. O yüzden kim bilir? Bana hayalperest diyebilirsiniz ama bu alanda tek değilim" dedi.

MICHEL: HAYAL ZAMANI DEĞİL

Tusk'un Brexit'le ilgili açıklamasından kısa bir süre sonra Belçika Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabından, "Hayal ya da belirsizlik değil, harekete geçme ve kesinlik zamanı" açıklamasını yaptı.

Michel, zirveye girişte yaptığı açıklamada ise, Avrupa’nın güçlü olduğunu ve sınamalarla başa çıkabileceğini göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, "Siyasi anlamda önemli bir noktadayız. Umarım gerekli kararları alırız" ifadesini kullandı.

MAY: BİRLEŞİK KRALLIK'IN PLANINI SUNACAĞIM

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit müzakerelerinin yapıcı başladığını ifade ederek, "Bugün, Birleşik Krallık'ın özellikle Birleşik Krallık ve AB vatandaşlarının haklarının korunmasını içeren planını ana hatlarıyla ortaya koyacağım" dedi. May, vatandaş haklarının müzakerelerde öncelikli olarak ele alınmasını istedikleri konular arasında yer almasını istediklerini vurguladı.

Gündemde, terörle mücadele gibi konularının da olduğuna dikkat çeken May, liderlere aşırılığın internette yayılmasının durdurulması, terörizmin sanal ortamda güvenli bir alan bulmasının önlenmesi için beraber çalışma çağrısı yaptı.

MERKEL: 27 ÜLKE DAHA ÖNEMLİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel de zirvede AB'nin ortak savunma politikası, terörizmle mücadele ve ekonomik gelişmelerin ele alınacağını belirtti. İngiltere ile Brexit konusundaki müzakereleri hızlı ve yoğun bir şekilde yapacaklarını ifade eden Merkel, "Benim için 27 üye ülkenin geleceğinin şekillendirilmesi İngiltere'nin ayrılması konusundaki müzakerelerden daha önceliklidir" ifadesini kullandı.

İngiltere ile birlikte gelecekte de çalışacaklarından dolayı bu müzakereleri iyi bir anlayış içinde sürdüreceklerini vurgulayan Merkel, ancak 27 ülkenin birlikteliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Liderleri bu akşam Hamburg'da temmuz ayında düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nin gündemi konusunda bilgilendireceğini belirten Merkel, zirvenin iklim değişikliği, serbest ticaret ve Afrika konularını kapsayacağını kaydetti.

MACRON: SAVUNMA FONU KONUSUNDA NET SONUÇLAR İSTİYORUM

Göreve geldikten sonra ilk kez bir AB Liderler Zirvesine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, zirvede terörizmle mücadele, göç ve savunma konularını ele alacaklarına işaret ederek, "Özellikle Avrupa savunma fonu konusunda net sonuçlar elde edilmesi hususunda ısrarlıyım" dedi.

Ticaret politikası ve küresel ısınma ile ilgili de Macron, "Avrupa günlük yaşam korkularına, sorunlarına, globalleşmenin yeniden düzenlenmesine somut cevaplar bulabilir" diye konuştu.

"Değerlerimiz çerçevesinde tamamıyla serbest ticarete açık bir Avrupa'ya sahip olmamızı istiyorum" ifadelerini kullanan Macron, ancak bazı kurallara uymayanlar olduğunda da Avrupa'nın korunması gerektiğini kaydetti.​

Macron, Brexit ve İngiltere'deki AB ajanslarının taşınması ile ilgili bir soru üzerine ise, gece gündüz bu gibi konuları tartışmaktan ziyade, daha büyük fikirlere odaklanmak istediğini ifade etti.

RUTTE: TÜRKİYE SÖZÜNÜ TUTUYOR

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasında sözünü tuttuğunu ifade ederek, "Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması var. Doğru söylemek gerekirse anlaşmayı çok iyi bir şekilde tam anlamıyla uyguluyorlar. Mülteciler ile alakalı problem Türkiye'de değil daha çok Yunanistan'da" dedi.

Bu konu ile alakalı olarak Türkiye ile sürekli diyalog içerisinde olduklarını belirten Rutte, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkiler ile ilgili bir soru üzerine ise, "Burası onun yeri değil." diye konuştu.