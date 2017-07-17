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'Hödük' Altıoklar soluğu Alman soytarısı Cancık'ın yanında aldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında yakalama kararı çıkarılan Altıoklar, Almanya'da Can Dündar ile görüştü.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:27
'Hödük' Altıoklar soluğu Alman soytarısı Cancık'ın yanında aldı!

Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Evinde yapılan aramanın ardından Mustafa Altıoklar'ın Türkiye düşmanı Can Dündar gibi Almanya'ya kaçtığı tespit edildi.

CAN DÜNDAR'IN YANINDA

Hatta dün akşam Alman kanalı ARTE'de yayınlanan Can Dündar'ın "Almanya Sürgünü" belgeselinde Türkiye düşmanlığı yaptığı görüntüler yayınlandı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:27
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