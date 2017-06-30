''Hocalar izlemeden oyuncu almaya çalışıyor''

Söze geride kalan sezonda formasını giydiği Gaziantepspor'un küme düşmesi hakkında konuşarak başlayan 30 yaşındaki golcü,"İsmail hoca takıma geç katılmıştı. İbrahim hoca geldi sonra. Hoca sirkülasyonu oldu. Transfer yanlışları da vardı. Bir takım küme düşüyorsa en çok yanlışı o yapıyordur. Neticede Gaziantep gibi güzel bir takım 27 yıl sonra küme düştü. Bu kadroda bizim yer almamız, bize denk gelmesi de üzücü oldu, yaraladı bizi. Bazı şeyler hep açık ve net konuşulmuyor ama kim çok hata yaparsa o kaybediyor bu ligde" dedi.



'Planlama yapılmıyor'



Süper Lig'de yaşanan sık hoca değişiklikleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İlhan, şunları söyledi: "Bir hoca geliyor, ona kendinizi göstermeye çalışıyorsunuz. İşler iyi gitmeyince hoca gidiyor hemen. Hocalar da bu yüzden yalnızca tecrübeli oyuncuları oynatıyor, gençler şans bulamıyor. Kulüplerimiz plan program içerisinde hareket etmiyor. Türk futbolu genel olarak böyle. Ne istediğimizi bilmeden, yalnızca galibiyet odaklı hareket ediyoruz."



'Gençlere yer yok'



"Planlı hareket edenler ise belli. Başakşehir mesela... Ne istediğini bilen bir hoca, ne vermesi gerektiğini bilen bir oyuncu grubuyla geldikleri nokta ortada. Keza Konyaspor da öyle. Planlamalar doğru olunca her şey düzgün gidiyor. Hoca biliyor ki 3-4 maç kötü gidince görevinden ayrılmayacak. Hocalar rahat çalışabilmeli. Anadolu takımlarında ise durum böyle değil. Bunların handikapını hem oyuncular hem hocalar hem de kulüpler yaşıyor. Süper Lig'de bir takımda ortalama 3 ya da 4 yerli ile oynuyor. 2'si lig tecrübeli oluyor, diğerleri gurbetten gelen kardeşlerimiz genelde. Bizim gençlerimiz ise nasıl şans bulacak merak ediyoruz."



'Herkes Emenike olamaz'



"Yabancı sınırı nedeniyle Süper Lig oyuncularının transferleri geçe kalıyor artık. Çünkü öncelik yabancı transferlerde genelde. Yabancı sevdası var ülkemizde. Biz geçen sene Gaziantepspor'da 20-22 tane yabancı oyuncuyla oynamışız. Ne oldu, küme düştük... Herkes kapalı kutu yabancıların peşinde. Bir Emenike örneği var, herkes öyle patlama yapacak yabancı oyuncu peşinde. Ancak herkes Emenike olamıyor. Yabancı oyuncu alırken de dikkat etmeliyiz. Ben kamplara gidiyorum, gözlemliyorum. Çoğu hocamız, scout programından izleyerek oyuncu almaya çalışıyor. Oyuncu belki canlı gözle izlense böyle olmayacak. Yabancı stoperimiz olsun, forvetimiz olsun diyerek transfer yapılıyor. Bu böyle olmaz. Türkiye'de iyimser konuşursak İngilizce bilen hoca sayısı yüzde 20'dir. Ama takımlarda 14 yabancı var."



'Süper Lig'de devam edeceğim'



Geleceği hakkında da konuşan İlhan Parlak, "Gaziantepspor'la sözleşmem sona erdi. 3-4 takımla temas halindeyiz. 10 güne kadar netleşir hangi takımda oynayacağım. 1. Lig'den çok arayan var sağolsun. Ancak 30 yaşındayım ve 13 senedir Süper Lig'de oynuyorum, aldığım teklifler de var. İnşallah en kısa süre içinde belli olacak" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.