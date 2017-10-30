Doğan medyasının başını çektiği Oda TV, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi din düşmanı yayın organları tarafından sistematik bir itibar suikastine tabi tutulan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak Hoca'nın, ayetleri ve sahih hadislere dayanarak tesettür konusu ve Müslümanca yaşamak üzere önemli açıklamaları azgın azınlık tarafından bir türlü hazmedilemedi. Bu sistematik baskının ardından Şenocak’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa alındığı ortaya çıktı. Şenocak’ın açığa alınma nedenin tesettürle ilgili açıklamaları sonrası malum medya tarafından hedef gösterilmesi olduğu ifade edildi.

İhsan Şenocak Hoca'ya yapılan bu muameleye tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir TV programında konuşan sunucu Serdar Tuncer 'Hoca ayet ve hadis okumayacaktı da ne yapacaktı?' ifadelerini kullandı.