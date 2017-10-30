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'Hoca ayet ve hadis okumayacaktı da ne yapacaktı?'

Diyanetin, tesettürü ayet ve hadislerle anlatan İhsan Şenocak Hoca'yı görevden almasının yankıları devam ediyor.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:17

Doğan medyasının başını çektiği Oda TV, Birgün, Evrensel ve Sözcü gibi din düşmanı yayın organları tarafından sistematik bir itibar suikastine tabi tutulan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak Hoca'nın, ayetleri ve sahih hadislere dayanarak tesettür konusu ve Müslümanca yaşamak üzere önemli açıklamaları azgın azınlık tarafından bir türlü hazmedilemedi. Bu sistematik baskının ardından Şenocak’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa alındığı ortaya çıktı. Şenocak’ın açığa alınma nedenin tesettürle ilgili açıklamaları sonrası malum medya tarafından hedef gösterilmesi olduğu ifade edildi.

İhsan Şenocak Hoca'ya yapılan bu muameleye tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir TV programında konuşan sunucu Serdar Tuncer 'Hoca ayet ve hadis okumayacaktı da ne yapacaktı?' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:17
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  5. İhsan Şenocak Tesettür sözleri
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  7. Samsun
  8. Diyanet İşleri Başkanlığı
  9. Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi
  • HakanHakan7 dk önce
    Koca bütçeyi yiyen diyaneti, ya adam gibi yapilandirin yada kapatin
  • ÖmerÖmer9 dk önce
    Allahsız kitapsizlarin dediğimi i oluyor bu ülkede
  • İbrahimAlkılıç İbrahimAlkılıç10 dk önce
    Hoca ne yapacaktı? HocaDiyanette yetkili ilahiyat mezunları gibi yapacaktı. Yani;Hoca olmanın Haysiyet ve izzetinibir tarafa bırakıpyağcılık,siyasetçinin kuyruğu olmak,Fetocu hocalar gibi nabza göre şerbet vermekvs.Hatta bu davranışı ileİleride diyanetin reisibile olabilirdi.Ama geç kalmış değil.Daha gençhenüz şansını kaybetmedi.Ha! Ben Ulema-i suolamam,hocalık haysiyet ve izzetini korumam lazımdiyorsa eğer,Bu dünyadaki makamı sürgün, çile ve eziyettir.Bu işler böyle.İşine gelirse!
  • Somun EkmekSomun Ekmek15 dk önce
    Yusuf kardeşim.Bunların Allahve Kuran ile işi yök.Olsa zaten sana 13 kırmızı oy vermezlerdi.Bunlar bizim bilmediğimiz bir dini yaşıyorlar.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz20 dk önce
    hee hoca milletin orasıyla burasıyla uğraşsın ilimden İslamı insanlara tanıtmaktansa soğutmaya çalışsın,aynı bizi el kadar çocukken camide döven eşşek kadar adamlar gibi! o söylediği lafın ne yeri ne zamanı söylerken kimseyi kırmadan uygun bir dille anlatabilirdi... hoşgörü bizim dinimize özgüdür diğer inançlardayoktur! bencildir diğer inançlar
  • Naim Naim 21 dk önce
    anlar mısın bilmem ama türkçe alfabekaldırılsa siz türkçe kelime kuramıyorum deseniz haksız sayılmazsınız.
  • AliAli29 dk önce
    Ekonomik sebepler(vergi zam) belediyeler şimdi de bu durum hükümetin elini güçlendirmez aksine zayıflatır.ya demekki 28 Şubat bitmemiş
  • DRDR29 dk önce
    BARİ YERİNE İHSAN ELİAÇIK ATANSIN DA HOŞLARINA GİDECEK HERŞEYİ SÖYLESİN
  • serhanserhan29 dk önce
    Işte sonra bazı hocalar yorum yapınca konuyu isit'e bağlıyor ve hocaları Mahsun yere tutukluyorlar kendi hatalarınızı görüyormusunuz devlet yetkilileri yazıklar olsun siz ve sizin gibi insanlara ne demiş bu adam kadın pantolon giymesin demiş yanlış birseymi söylemiş doğruyu söyledi die atılmış zaten hocadaki hatada din üzerinden maaş almak buda ona güzel bir ders olmuş işte laiklik bu yüce kitabımız Kuran'ı Kerim e göre yönetmek istemiyen tagutlar bu ülkenin başına ne geliyorsa sizin yüzünuzden geliyor bunu iyi bilin .., türkiyede kimse islamdan bahsedip kendini ve insanları kandırmasin uyanın ey kardeşlerim kandiriliyoruz oyunlara geliyoruz
  • YozgatlıYozgatlı29 dk önce
    Hadisi inkar dini ı kardır behey gafil uyan
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