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Hobi olarak başlamışlardı, gelir kapısı oldu
Eskişehir'de yaşayan İrdem çifti, hobi olarak başladıkları bal üretiminden para kazanmaya başladı.
04 Temmuz 2017 Salı 14:50
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:50
İrdem
eskişehir
bal
hobi
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