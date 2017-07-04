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Hobi olarak başlamışlardı, gelir kapısı oldu

Eskişehir'de yaşayan İrdem çifti, hobi olarak başladıkları bal üretiminden para kazanmaya başladı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:50
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:50
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