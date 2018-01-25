Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Zamanının büyük bölümünü, Çubuk ilçesi Çit köyü Avdullah Mahallesi'nde babasından kalma evinde geçiren 51 yaşındaki Kayan, emekli olduktan sonra hobi olarak kaz beslemeye başladı.

Evinin yanındaki küçük bahçede 70 damızlık kaz besleyerek başladığı yetiştiricilikte 2 yıl içerisinde 700 kaz üreten ve bunların bir kısmını satarak gelir elde eden Kayan, elinde bulunan 330 damızlık kazla bu yıl 5 bin hayvana ulaşmayı amaçlıyor.

"BU YILKİ HEDEFİM SAYIYI 5 BİNE ÇIKARTMAK"

Kayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra internetten gördüğü kaz yetiştiriciliğine merak saldığını ve bir süre sonra köydeki babasından kalan eve dönerek kaz yetiştirmeye başladığını söyledi.

İlçede kaz yetiştiriciliğinin fazla bilinmediğini anlatan Kayan, mahalle sakinlerinin kent merkezinde olmasına rağmen sıkılmadan işini severek yaptığını belirterek, "Küçüklükten beri doğaya özlemim vardı. Köye dönerek baba ocağında hobi amaçlı da olsa bir şeyler yapmak ve doğayla iç içe yaşamak istedim. En az yatırımla ne yapabilirim diye araştırırken tavuk yetiştiriciliği aklıma geldi. Aldığım tavuklar iklim şartlarına dayanamayarak kısa sürede hastalanarak telef oldu." diye konuştu.

Tavukların ölmesine çok üzüldüğünü ama bunun kendisini yıldırmadığını vurgulayan Kayan, şöyle devam etti:

"Bölgemizin iklimine uygun bakımı kolay ne var diye internetten araştırırken kaz yetiştiriciliğini gördüm. Biraz araştırdıktan sonra 70 damızlık kaz aldım. Yumurtadan çıkartmak için kuluçka makinesi de aldım. Sonra yumurtlamaya başladılar. Biraz da yumurta satın aldım ve kaz sayısını 700’e çıkarttım. Büyüttükten sonra 330 tanesini damızlık koyarak, geri kalanını sattım. Bu yılki hedefim inşallah bu sayıyı 5 bine çıkartmak."

"HEM KÖYE HEM KAZLARIMA BAKIYORUM"

Kayan, eşi ve çocuklarının Ankara merkezde yaşadığını aktararak, "Tatillerde gelirler birkaç gün kaldıktan sonra geri giderler. Kışları köyde kimse yaşamaz. Ben hem köye bakıyorum hem kazlarıma. Tek başıma yaşamam rağmen hiç sıkılmadan duruyorum. Çok şükür kaz üretiminden gelirim çok iyi oldu. Tarımda alternatif arayan diğer çiftçilerimize bunun örnek olmasını da isterim. Tek sıkıntı sesleri çok fazla. Köylüleri rahatsız etmemesi için yaz gelmeden köyden uzak bir yerde yeni yer yapacağım inşallah." dedi.

Tanesinin 120 ila 150 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Kayan, "Bir kaz ırkına göre 15 ila 50 arasında yumurta veriyor. Burada aralarında Çin, linda, kırma ve yerli kazlardan oluşan 5 çeşit ırk var. Satışımız da çok kolay oluyor." diye konuştu.

Kayan, kaz yetiştiriciliğine başladıktan sonra kendisini örnek alanların olduğunu da sözlerine ekledi.