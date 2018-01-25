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Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Ankara’da emekli olduktan sonra  internetten gördüğü kaz yetiştiriciliğine hobi amacıyla başlayan Mesut Kayan, iki  yıl içerisinde ürettiği 700 hayvanla gelir kapısına dönüştürdüğü uğraşında bu yıl  5 bin kaza ulaşmayı hedefliyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:40
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

Zamanının büyük bölümünü, Çubuk ilçesi Çit köyü Avdullah Mahallesi'nde  babasından kalma evinde geçiren 51 yaşındaki Kayan, emekli olduktan sonra hobi  olarak kaz beslemeye başladı.

Evinin yanındaki küçük bahçede 70 damızlık kaz besleyerek başladığı  yetiştiricilikte 2 yıl içerisinde 700 kaz üreten ve bunların bir kısmını satarak  gelir elde eden Kayan, elinde bulunan 330 damızlık kazla bu yıl 5 bin hayvana  ulaşmayı amaçlıyor.

"BU YILKİ HEDEFİM SAYIYI 5 BİNE ÇIKARTMAK"

Kayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra  internetten gördüğü kaz yetiştiriciliğine merak saldığını ve bir süre sonra  köydeki babasından kalan eve dönerek kaz yetiştirmeye başladığını söyledi.

İlçede kaz yetiştiriciliğinin fazla bilinmediğini anlatan Kayan,  mahalle sakinlerinin kent merkezinde olmasına rağmen sıkılmadan işini severek  yaptığını belirterek, "Küçüklükten beri doğaya özlemim vardı. Köye dönerek baba  ocağında hobi amaçlı da olsa bir şeyler yapmak ve doğayla iç içe yaşamak istedim.  En az yatırımla ne yapabilirim diye araştırırken tavuk yetiştiriciliği aklıma  geldi. Aldığım tavuklar iklim şartlarına dayanamayarak kısa sürede hastalanarak  telef oldu." diye konuştu.

Tavukların ölmesine çok üzüldüğünü ama bunun kendisini yıldırmadığını  vurgulayan Kayan, şöyle devam etti:

"Bölgemizin iklimine uygun bakımı kolay ne var diye internetten  araştırırken kaz yetiştiriciliğini gördüm. Biraz araştırdıktan sonra 70 damızlık  kaz aldım. Yumurtadan çıkartmak için kuluçka makinesi de aldım. Sonra  yumurtlamaya başladılar. Biraz da yumurta satın aldım ve kaz sayısını 700’e  çıkarttım. Büyüttükten sonra 330 tanesini damızlık koyarak, geri kalanını sattım.  Bu yılki hedefim inşallah bu sayıyı 5 bine çıkartmak."

"HEM KÖYE HEM KAZLARIMA BAKIYORUM"

Kayan, eşi ve çocuklarının Ankara merkezde yaşadığını aktararak,  "Tatillerde gelirler birkaç gün kaldıktan sonra geri giderler. Kışları köyde  kimse yaşamaz. Ben hem köye bakıyorum hem kazlarıma. Tek başıma yaşamam rağmen  hiç sıkılmadan duruyorum. Çok şükür kaz üretiminden gelirim çok iyi oldu. Tarımda  alternatif arayan diğer çiftçilerimize bunun örnek olmasını da isterim. Tek  sıkıntı sesleri çok fazla. Köylüleri rahatsız etmemesi için yaz gelmeden köyden  uzak bir yerde yeni yer yapacağım inşallah." dedi.

Tanesinin 120 ila 150 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Kayan,  "Bir kaz ırkına göre 15 ila 50 arasında yumurta veriyor. Burada aralarında Çin,  linda, kırma ve yerli kazlardan oluşan 5 çeşit ırk var. Satışımız da çok kolay  oluyor." diye konuştu.

Kayan, kaz yetiştiriciliğine başladıktan sonra kendisini örnek  alanların olduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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