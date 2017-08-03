Hizmetli olarak girdiği kurumda şimdi müdür

Muş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdulbari Aksoy, 1997 yılında hizmetli olarak başladığı kurumda, 2 yıldır müdür olarak görev yapıyor.

Muş'ta 20 yıl önce hizmetli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde işe başlayan Aksoy, girdiği sınavlarda başarı göstererek, 2006 yılında Yurt Yönetim Memuru, 2009'da Yetiştirme Yurdu Müdür Yardımcısı, 2015'de de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak atandı.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girdiği idarecilik sınavında Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

"Hizmetli olarak girdiğim kurumda masasını sildiğim arkadaşlarımla şu anda beraber çalışıyoruz." diyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Muş'un ihtiyacını ve müdürlüğümüzün ne yapması gerektiğini iyi biliyorum. Arkadaşlarla başarabilmenin yolu onlarla kurduğumuz iletişim ile alakalıdır. Masanın öbür tarafında ben vardım. Bu işin mutfağından gelebilmenin yanında empati kurabilmek ve yönlendirmenin iyi olmasıyla alakalıdır. O yüzden başarıyoruz. Çalışma arkadaşlarım benden büyük olduklarından dolayı bazen ağabey diye hitap ediyorum."

"Risk gruplarına el uzatmak zorundayız"

Göreve geldiği günden bu yana birçok hizmeti hayata geçirdiğini anlatan Aksoy, Sosyal Hizmet Merkezini Muş'un bütün ilçelerinde açtığını ifade etti.

Mesleğini severek yaptığını ve mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz çalıştığını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu kadar risk grubu varken, bir köşede boynu bükük çocuk duruyorsa, bir yerde bir şehit annesi ağlıyorsa, bir yerde engelli bir vatandaşımız varsa ve kızlarımız bir köşede bir istismara uğramışsa o an ailemi düşünmeye vaktim kalmıyor. Devletin verdiği görevin ötesinde bir vicdani mesele olarak görüyorum. Sahada olmak zorundayız. Siz onlara gittiğinizde, elinizi uzattığınızda, devletin merhamet elini onlara götürdüğünüzde onlardaki değişimi ve mutluluğu gözlerinde görüyorsunuz. Tabii ailemize şunu diyoruz; 'Emin olun ben bugün güzel iş yaptım, sizi çok seviyorum ama orada olmam gerekiyordu.' Ailem anlayışla karşılıyor. Risk gruplarına el uzatmak zorundayız. Bu makam bunu gerektirir. Severek yapıyorsanız ve bizim dinimizin emri olduğu için daha da çok sevmek zorundasınız."

Mesai arkadaşı Maşallah Bakış da 1997'de il müdürü Aksoy'la göreve başladıklarını anlatarak, "Müdürümüz başarısından dolayı yükseldi ve okudu, fakülte mezunu oldu. Şu an il müdürümüz olarak görev yapmaktadır. İnanıyorum ki 81 ilin en başarılı il müdürlerinden birisidir." dedi.

Müdür Aksoy'un eşi Selma Aksoy da eşiyle gurur duyduğunu dile getirerek, "Gece yarısı kimsesiz çocuklara koşa koşa gidiyor. Biliyoruz ki ya şehit ailesi ya da gazilerin yanında sürekli. Eşim bizi gururlandırıyor." diye konuştu.