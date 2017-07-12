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'Hizmet hareketi değil, post modern zındık bir hareket'

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hain pilotların bombaladığı TBMM'de darbeye karşı direnenler arasında yer alan eski AK Parti Milletvekili ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek yaşananları anlattı:

12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:09
'Hizmet hareketi değil, post modern zındık bir hareket'

"Bombalar patlamadan bir süre önce Meclis'e gittik. Bizim tarihimizde zındıklar diye gruplar vardır. Bu da post modern zındık bir hareket. O zaman cep telefonu, ByLock filan yoktu ama Osmanlı'ya başkaldıran, iktidarı devirmeye çalışan, sadrazam kellesi isteyen, "Padişahı istemezük" diyen birçok ideolojik zındık gruplar çıkmıştır. Bu yarım yamalak tahsili olan bir örgüt lideri ve çevresindekilerin planlaması değil, onların en belirleyici aktör olarak kullanıldığı arkasında kurmay planlaması var. Bunu yapacak ülkede 4-5'i geçmez. Türkiye'yi denetimli serbestlik altında tutma arzusunda olan ülkeler FETÖ'nün ardında yer alıyor."

AK Parti Milletvekili Ramazan Can ise 15 Temmuz gecesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte Meclis'e girdiklerini belirterek, "Partiler arasında o andaki birlik ve beraberliği şimdi göremiyoruz. Keşke tüm partilerin sergilediği bu birlik ve beraberlik devam etseydi. Meclis'in bombalanması sözün bittiği yerdi. Bombalanmaya rağmen hiç kimsede korku emaresi yaşanmadı. Aksine karşı tepki oluştu" dedi. 

BİR DEMOKRASİ ZAFERİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de o gece yaşananları şöyle anlattı: "Darbeciler, 'Erdoğan düşmanları arkamıza geçer' diye düşündü. Ama yanıldılar. Çünkü iktidar mücadelesi sadece sandıkta olmalı. Sandık dışında verilen görevi kabul etmek vatana ihanet etmektir. 15 Temmuz Türkiye açısından gerçekten büyük bir demokrasi zaferidir."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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