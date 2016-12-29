Hızlı Ve Öfkeli 2017 vizyonda !

2001 yılında ilk kez hayatımıza giren Hızlı ve Öfkeli tüm hızıyla devam ediyor. Film Sinema sektörüne oldukça ses getirmiş elde ettiği hasilat ile çıkış sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştur. Seri tüm dünya da büyük hayran kitleleri tarafından beğeniyle izleniyor.



Başından beri soluksuz bir aksiyon deneyimi sunan film geçtiğimiz yıllarda çok acı bir olayla sarsılmış ve serinin ilk filmlerinden beri başrolünü oynayan Paul Walker geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmiştir. Hızlı ve Öfkeli 7’nin 2014 yılında vizyona girmesi bekleniyor iken bu acı kayıptan dolayı ertelenmiş ve film yarım kalmıştı. Filmi tamamlamak için Paul Walker’ ın kardeşleri Caleb ve Cody filmde onun rolünü oynadılar. Bir sene ertelenen film 3 nisan 2015 de sinemalarda vizyona girmiştir. Gösterime girmesiyle listenin zirvesine yerleşmiş ve ilk haftasında dünya genelinde 384 milyon dolar hasılat elde edilmişti. Hayranları Paul Walker’ ı unutmadı ve büyük ihtimal bu gişenin sebebi Walker’a olan sevgilerinin bir yansımasıydı.



Serinin sekizinci filminde ise Walker’ın kardeşlerinin yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmamışken, Dwayne Johnson, Jason Statham, Vin Diesel gibi aksiyon severlerin merakla takip ettiği oyuncuların kadroda olduğu bilgisi yapımcılar tarafından basınla paylaşıldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise korku filmleri ile tanıdığımız F. Gary Gary oturacak.



Hızlı Ve Öfkeli 8 İzle bağlantısından filmi izleyebilir sizde aksiyonu içinizde hissedebilirsiniz.