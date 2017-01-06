Hızlı konuşma neden olur?

Hızlı konuşma sorununun nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar pek çok etkenin bu soruna yol açtığının üzerinde durmaktadır.

Hızlı konuşma nasıl tedavi edilir?

Öncelikle soruna neden olan etken tespit edilir ve çözümlenir. Ardından hızlı bozuk konuşma terapisine başlanır. Tedavinin en önemli basamaklarından birisi kişinin konuşma hızıyla ilgili farkındalık kazanmasıdır. Bunun için ses kaydı, süre tutma gibi teknikler, işitsel geri dönütün geç verilmesini sağlayan DAF cihazları ve hız limiti aşımı uyarısı veren spido-metre cihazlarından faydalanılır. Kişinin konuşmasını planlı ve organize hale getirmek için dil ile anlatım becerileri bir arada çalışılır ve özellikle anlatım sırasında giriş, gelişme ve sonuca dikkat etmesi sağlanır. Terapinin hedeflerinden bir diğeri ise kişinin konuşma esnasında doğru noktalarda durmayı öğrenmesini sağlamaktır.

Terapi sonucunda kişi basitten zora doğru konuşma hızını kontrol ederek nefes koordinasyonu sağlamayı öğrenir. Bu aşamada nefes kontrolü, abartılı fonasyon, hece ve ses uzatma, yumuşak başlangıç ve ses perdesi kontrolü gibi teknikler kullanılır. Terapiden elde edilen başarı kesinlikle kişinin motivasyonu ve öğretilen teknikleri günlük yaşamda kullanmasıyla yakından ilişkilidir. Konuşma terapisi ortalama 3 ay sürer ve terapi sonlandırıldıktan sonra hızın tekrar artmaması için belirli aralıklarla kontrol seansları yapılır.