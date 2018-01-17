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Hızır sahaya iniyor

Türk savunma sanayisinin en yenizırhlı araçlarından Hızır, ilk kez envantere gireceği sınır güvenliği projesiiçin önümüzdeki ay teste hazır hale gelecek.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
Hızır sahaya iniyor

Türkiye'nin en yeni zırhlı araçlarından Hızır, ASELSAN'ın Başbakanlık  Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminden aldığı Türkiye ve Avrupa  Birliği (AB) sınırlarının gözetleme kapasitesinin artırılmasına yönelik mobil  gözetleme araçları tedariki işi kapsamında ilk kez envantere girecek.

"Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı", Katmerciler AŞ tarafından  üretiliyor. Şirket başta bu proje olmak üzere 2018'de Hızır'ın hibrit  versiyonunun geliştirilmesi ve ihracat konusunda yoğun bir çalışma yürütecek.

Katmerciler AŞ İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, sınır gözetleme projesine yönelik Kara Kuvvetleri  Komutanlığı ve ASELSAN ile toplantılar yaptıklarını söyledi.

İzmir'deki fabrikalarında aracın prototipi üzerinde çalışıldığını  ifade eden Katmerci, prototipin onayının ardından seri üretimini Ankara'daki yeni  tesislerinde gerçekleştireceklerini belirtti. Katmerci, şöyle konuştu:

"Ankara'daki ilk seri üretimimiz ASELSAN ile imzaladığımız Hızır  Projesi olacak. Bu aracımız keşif-gözetleme amaçlı kullanılacak ve bu yönde  donatılacak. Hızır'la Türkiye'de ilk kez 400 beygirlik bir motor kullandık. Bu,  aracın daha kuvvetli olması açısından büyük avantaj sağladı. Beygir başına düşen  tonu daha yüksek bir araç tasarladık. O yüzden elimiz daha rahattı.

Hızır'da, aracın manevra ve operasyon yeteneğini dikkate almakla  kalmıyor, aracın taşıdığı canlara maksimum koruma sağlamasına önem veriyoruz.  Hızır, NATO standartlarında, balistik seviyesi yüksek, mayına karşı  yüksek  koruma seviyesiyle ve yüksek manevra kabiliyetiyle askerimizin ihtiyaç ve  beklentilerini tam olarak karşılayan, çatışma bölgelerinde ve sahadaki güvenilir  bir dostu olacak. Aynı zamanda bakım ve onarımı son derece kolay bir zırhlı.  Ülkemizin içinde bulunduğu ateş çemberini dikkate aldığımızda ordumuzun operasyon  gücünü artırmada ve askerimize yüksek güvenlik sağlamada çok önemli yardımcılar  olacak.

Aracın prototipini yüzde 70 civarında tamamladık. Önümüzdeki ay  tümüyle tamamlanacak ve kalifikasyon testlerine hazır olacak. İlk teslimat tarihi  kritik tasarımdan sonra netleşecek. Teslimatların tümünü 2018 içerisinde  tamamlayacağız."

İLK HİBRİT ZIRHLI İÇİN TASARIM DEĞİŞİYOR

Katmerci, ASELSAN'la Hızır için yürüttükleri "Türkiye’nin ilk hibrit  konsept zırhlı aracı" projesine ilişkin de bilgi verdi.

Otomotiv sanayisinin hibrit ya da elektrikli araca yöneldiğini, bunun  ilerleyen dönemde zırhlı araçlara da yansımasını beklediklerini dile getiren  Katmerci, hibrit aracın maliyet ve operasyonel anlamda birçok avantajı  bulunduğunu vurguladı. Katmerci, hibrit araçla elde edilecek kazanımlara ilişkin  şunları kaydetti:

 "Motor hacmini küçültüp torkunu, kuvvetini artırabileceğiz. Bu da  aracın aerodinamik dizaynını değiştiriyor ve görüş kabiliyetini  artırabiliyorsunuz. Şu anda araçla ilgili yeni bir tasarım yapmaya çalışıyoruz.  Tasarımdaki yenilik ve iyileştirmelerle bu yıl içerisinde testlerini tamamlamayı  hedefliyoruz.

Hibrit araçla operasyonel anlamda belirli bir süre tümüyle sessiz  olarak ilerleyebiliyorsunuz. Bu da düşmanın sizi fark etmemesini sağlıyor. Yine  egzoz ve motor ısısı olmadığında termal olarak da görüntülenme riski düşüyor.

Bu projeyle ithal edilen bazı komponentlerden de kurtulma olanağı  olacak. Örneğin, hibrit araç tasarladığımızda doğrudan akslardan tahrik alacağı  için transfer kutusuna, dolayısıyla bir ithal girdiye olan ihtiyaç ortadan  kalkacak.

Maliyet anlamında yakıt tasarrufu olacak. Gelecekte orduların  envanterinde bu tür araçların artacağını düşünüyoruz. Türkiye'de bunu ilk kez  gerçekleştiriyor olacağız. En yakın zamanda da kuvvetlerimizin envanterine  gireceğini inanıyoruz. Amacımız bu yıl içerisinde testlerin tamamlanmasıyla aracı  kuvvetlerin kullanımına hazır hale getirmek."

Katmerci, zırhlı araçların bakım onarımının da sahadan iletilen önemli  sorun başlıklarından olduğunu ifade ederek, bu konuda da güvenlik güçlerinin  işlerini kolaylaştıracak özgün çözümler geliştirdiklerini anlattı.

GÖZLER İHRACAT BAŞARISINDA

Katmerciler'in cirosunun yaklaşık yüzde 60'ının ihracata dayalı  olduğuna dikkati çeken Katmerci, sivil ürünlerini 57 ülkeye ihraç ettiklerini  söyledi.

Bu kanalı da kullanarak savunma sanayisi ürünlerinin ihracatını  gerçekleştirmek istediklerini belirten Katmerci, "Hızır sahadan gelen geri  bildirimlerle dizayn edildi. Türkiye ve dünyadaki araçlar değerlendirilip  güvenlik güçlerinin isterlerine en yakın hatta üzerinde bir tasarım yapıldı. Bu  en büyük avantajımız. Elbette Türkiye'deki kuvvetlerin kullanıp envantere girmesi  bizim açımızdan çok önemli. Bunun yanında şu anda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da 3  ülkeyle irtibat halindeyiz. En büyük hedeflerimizden birisi bu yıl içerisinde  Hızır'la ilgili ihracat gerçekleştirebilmek ya da bir sözleşme imzalayabilmek.  Savunma sanayisinde de ülkeye döviz kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

ÜRÜN AİLESİ BÜYÜYECEK

Furkan Katmerci, 4x4 araçların yanı sıra savunma sanayisindeki farklı  ihtiyaçlara cevap vermek için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade  etti.

Olabildiğince geniş bir ürün gamına sahip olmayı hedeflediklerini vurgulayan Katmerci, "Bunu da mevcutlardan daha iyisini yaparak gerçekleştirmek  istiyoruz. 4x4 araçların yanında 6x6, 8x8  bütün kara araçlarına yer almak  istiyoruz. Bu araçları da üretmek hedeflerimiz arasında bulunuyor. Bunlarla  ilgili prototip çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin envanterine baktığımızda 6x6,  8x8 araçlar büyük ihtiyaç. Avrupa'da da son yıllarda alımlarda bu tür araçlar öne  çıkıyor. Yılın ikinci çeyreğinde bu konudaki çalışmalarımızı gündeme gelecek.  Bunlarla ilgili görselleri ve konfigürasyonlarıyla ilgili paylaşımlar ortaya çıkacak." değerlenmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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