Hizbullah'tan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama!

Suriye’nin Lübnanbüyükelçisi Ali Abdul Karim pazar günü Türkiye’ye aşeşkes görüşmeleri kapsamında Rusya’dan Hizbullah militanlarının suriyeden geri çekilmesini talep etmesinden dolayı ateş püskürdü.

Hizbullah'tan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:37
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Ali Abdulkarim radyoda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Hizbullah’ın Suriyeden çekilmesine dair verdiği sözün hiçbir değerinin olmadığını sadece propaganda amacı güttüğünü ve dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında Suriye liderliğinin şuan Turkiye liderliğine , suriye direnişini kastederek, her yerde eylem düzenleyen terörist gruplara yataklık yapmasından dolayı güvenemeyeceğini söyledi.

Şunu belirtmekte fayda varki daha önce Mevlüt Çavuşoğlu Suriyede bulunan tüm yabancı gruplara suriyeyi terk etmeleri için çağrı yapmıştı. 

küreselanaliz 

 
EtiketlerAli AbdulkarimMevlüt Çavuşoğlutürkiye hizbullah
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