Hizbullah'tan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama!

Ali Abdulkarim radyoda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Hizbullah’ın Suriyeden çekilmesine dair verdiği sözün hiçbir değerinin olmadığını sadece propaganda amacı güttüğünü ve dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.
Konuşmasında Suriye liderliğinin şuan Turkiye liderliğine , suriye direnişini kastederek, her yerde eylem düzenleyen terörist gruplara yataklık yapmasından dolayı güvenemeyeceğini söyledi.
Şunu belirtmekte fayda varki daha önce Mevlüt Çavuşoğlu Suriyede bulunan tüm yabancı gruplara suriyeyi terk etmeleri için çağrı yapmıştı.
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