Hizbullah'tan İran açıklaması

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'daki krizin siyasi değil ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

İran destekli Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'da örgüte yakın El-Meyadin kanalına açıklamalarda bulundu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran'daki protestoları eleştirdi ve "Endişelenecek bir şey yok. Protestoların boyutu büyük değil. Yaşananlar 2009'da olanlarla kıyaslanabilir değil" dedi.

Nasrallah, "Şu an yaşananlar iyi bir şekilde kontrol altına alınıyor. 2009'da yaşananlar ile kıyaslanamaz." ifadelerini kullandı.

İran destekli Şii Hizbullah örgütü, 2011'den bu yana Suriye'de yaşanan çatışmalarda, Suriye yönetiminin yanında yer alıyor.

İran'da halk yolsuzlukları ve ülke kaynaklarının diğer ülkelerdeki Şii milislere aktarılmasını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Yaşanan ayaklanmada şimdiye kadar 20 kişi hayatını kaybetti.