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Tufeyli: Suriye'nin birliğini önemseyen tek ülke Türkiye'dir

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, "Suriye'nin güvenliğini ve birliğini önemseyen tek ülke Türkiye" dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 13:25
Tufeyli: Suriye'nin birliğini önemseyen tek ülke Türkiye'dir

Hizbullah'ın kurucu isimleri arasında yer alan Tufeyli (70), "Türkiye'nin Ortadoğu siyaseti, Hizbullah'ın  silahlı yapısı, İran'ın bölgesel politikaları ve ABD ile olan ilişkisi" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'da izlediği siyasetin övgüye değer olduğunu belirten Tufeyli, Ankara'nın Suriye halkının istek ve  beklentileri ile uyumlu bir politika yürüttüğünü söyledi.

Tufeyli şunları kaydetti:

"Suriye'nin güvenliğini ve birliğini önemseyen tek ülke Türkiye.  Türkiye'nin Suriye politikası, Suriye halkının istek ve beklentileri ile uyumlu.  ABD'nin Suriye sınırındaki planı, neden Türkiye'nin planından daha uygulanabilir  olsun ki."

"İRAN TÜRKİYE'DE YAŞANAN BAZI OLAYLARI DOSTÇA DEĞERLENDİRMEDİ"

Tufeyli, İran'da geçen yılın son günlerinde başlayan ve kısa sürede  ülke geneline yayılan protestolara da değindi.

İran'daki protestolar karşısında Türkiye'nin sergilemiş olduğu  tavırdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Tufeyli, şu ifadeleri  kullandı:

"Protestolar sırasında Türkiye, İran'ın iç işlerine yönelik herhangi  bir dış müdahaleyi reddettiğini açıkladı ve komşusundaki barış ile toplumsal  istikrarın korunmasının önemini vurguladı. Ankara, İran'ın kendisi için  oluşturduğu bütün sıkıntılı süreçleri başarıyla atlattı ve olayları bölgenin  maslahatına uygun bir şekilde ele aldı. Bunun aksine İran ise Türkiye'de yaşanan  bazı olayları aynı hassasiyetle ve dostça değerlendirmedi."

 İslam ümmetinin çok acil bir şekilde yeni bir devlete ihtiyaç  duyduğunu ifade eden Tufeyli, bu yeni devletin, diğer devletlerin, mezheplerin,  grupların ve ırkların oyunundan etkilenmeyecek bilinçte olması ve kendi halkı  olan Müslümanlar ile ilişkisinde sanki anneleri gibi davranan bir iç siyaset  uygulaması gerektiğine dikkati çekti.

"TÜRKİYE MÜSLÜMAN DEVLETLERE VE HALKLARINA İLHAM KAYNAĞI OLMALI"

Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı trajediye ilişkin  de değerlendirmelerde bulunan Tufeyli, bu konuda en güçlü tepkinin Türkiye'den  geldiğini belirtti.

Türkiye'nin gösterdiği güçlü tepki sayesinde konunun tüm dünyada daha  geniş yankı uyandırdığını vurgulayan Tufeyli, şunları söyledi:

 "Türkiye'nin, tıpkı Suriye'de ve Myanmar'da olduğu gibi, Müslümanların  maslahatını ve vahdetini, her bölgede ve her gruba karşı ön planda tutmasını ümit  ediyorum. Batı ve onun kirli mirası, yaklaşık 90 sene boyunca Türk halkının  gerçek siyasi düşüncesini, fikirlerini ve iradesini sistematik olarak tahrip  etti. Ancak bugünün Türkiye'si, tüm Müslümanlar için bir referans ve güven  kaynağı haline gelmiş durumda. Türkiye'nin yaşamış olduğu bu süreç, tüm  Müslümanlar için harika bir tecrübedir ve önemli dersler barındırmaktadır.  Türkiye'nin şu an gelmiş olduğu konum, diğer Müslüman devletlere ve halklarına da  ilham kaynağı olmalıdır."

 "ABD, SÜNNİLERE KARŞI SAVAŞAN Şİİ SAVAŞÇILARA GÖZ YUMUYOR."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma  kararının Arap ve Müslümanların öfkesine neden olduğunu hatırlatan Tufeyli,  "Trump'ın uygulamaları ve izlediği politika, alçakça, şeytani ve kirli. Bu, uzun  vadede ABD'nin çıkarlarını yok edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran ve Hizbullah'a karşı mücadelede ciddi olmadığını ileri  süren Tufeyli, "ABD, Sünnilere karşı savaşan Şii savaşçılara göz yumuyor ve  böylece İran'ın bölgedeki fitneci politikasına alan açıyor. Buna karşılık ABD,  İran politikasına karşı savaşan Sünni savaşçıların ise yolunu kapatıyor,  zayıflaması için mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel  sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD tarafından  gerçekleştirildiğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Tufeyli,  1992'de Hizbullah'ın Lübnan genel seçimlerinde yer almasıyla ilgili bir tartışma  sonunda örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 13:25
  1. hizbullah
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