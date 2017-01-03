Hizbullah'ın eski yöneticisinden İran'a sert sözler

Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Ayetullah Subhi el Tufeyli, İran’a sert eleştiriler yöneltirken, Hizbullah'ın Lübnan'ın kurtuluşu için hareket etmediğini söyledi. Fırat Kalkanı'ndaki ilerleyişin sevindirici olduğunu ifade eden Tufeyli, Türkiye halkına da mesaj yolladı.

Tufeyli, son dönemdeki gelişmeler hakkında Gerçek Hayat dergisine konuştu. İsrail işgali altındaki Lübnan'ı kurtarma parolasıyla işe girişen Hizbullah'ın gittikçe kendi gerçeğinden kopması ve tamamen İran'ın ulusal menfaatlerine uygun bir rotaya oturmasına ilk itiraz eden isim olan Subhi el Tufeyli, örgütten ayrılma nedenini anlattı. Tahran'da, o dönem Lübnan'ı yönetmek üzere bazı tiplerin ortaya çıktığını ifade eden Tufeyli şöyle konuştu:

HİZBULLAH'TAN AYRILMA SEBEBİ

''Bunların yanı başında Lübnan'a atanmış İranlı nevzuhur müsteşarlar. Ülkeye geldiklerinde baktık ki bunların gündemleri başka, bizim düşmandan kurtuluşumuzla filan pek ilgilenmiyorlar. Bir de fena halde buyurgan tipler. Lübnan'da iç savaşın tarafı olmaya, sebepsiz yere bütün gruplara savaş açmaya başladılar. Onlarla ilişkilerim iyice gerilmeye başlamıştı. Ben de daha fazla dayanamadım, Hizbullah'tan ayrılmak durumunda kaldım.”

'İRAN ABD'NİN TUZAĞINA DÜŞTÜ'

İran'ın mezhepçi yaklaşımının Ortadoğu'yu yangına çevirdiğini söyleyen Tufeyli, ABD'nin tuzağına düşen İran'ın bu ihanetten kazanç hesabı yapsa da kaybetmeye mahkûm olduğunu söyledi. Haçlıların ve siyonistlerin lehine ilerleyen bu sürecin İran'ı İslam ümmetinden gittikçe uzaklaştırdığı inancında olan Tufeyli sözlerini şöyle sürdürdü:

'HAÇLILARA VE SİYONİSTLERE HİZMET EDİYOR'

''İran, Batı'nın Müslümanlar aleyhine yürüttüğü operasyondan istifade etme eğiliminde. Bu şekilde kendine bir nüfuz alanı oluşturacağı zannıyla hareket ediyor. İslam dünyasında tek kalacağı, kendi dışında bir egemen güç bırakılmayacağı fikrinde. Bu, Allah'tan korkmayanların taşıyacağı bir düşüncedir. Ancak gerçek düşmanını göremeyenler böyle aptalca düşünebilir. Aslında yaptığı İslam düşmanı Haçlı ve Siyonistlerin hain planlarına dâhil olmaktır, başka şey değil.''

FIRAT KALKANI'NA DESTEK VERDİ

İran ve Hizbullah'ın Suriye'de Esed rejimine verdiği desteği kınayan Tufeyli, orada işlediği cinayetler nedeniyle Hizbullah'ı ''Şii DEAŞ” olmakla itham etti.

Tufeyli, Fırat Kalkanı Operasyonu için ''Suriye dâhilinde sivil halk için güvenli bölge oluşturma amaçlı bu operasyonun başarılı bir şekilde devam ediyor olması güzel. Ölümden kaçan sivillerin buna ihtiyacı var'' ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİZİ KORUYUN'

''Coğrafyamızdaki devletlerin fitne savaşlarına girişmesi, Mısır'ın İsrail dostu askeri bir darbe ile düşmesi Türkiye'den başka nefes alacak yer bırakmadı.'' diyen Tufeyli, Türkiye halkına yönelik olarak, ''Ülkenizi koruyun! Onurlu ve güçlü olması için elinizden geleni yapın! Ayrıca Batı ve Kuzey cihetinden gelecek tehlikelere karşı da uyanık kalın!'' şeklinde konuştu.