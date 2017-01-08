Hizbullah: Rusya, Suriye'yi bizden çaldı

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Timetürk'ten Abdulvahap Yıldırım'ın haberine göre; Hizbullah ile Rusya arasında Suriye konusunda büyük anlaşmazlıklar çıktı.

''RUSYA SURİYE'Yİ BİZDEN ÇALDI''

''Çok fazla Suriyeli öldürdük fakat Lübnan'a dönmek zorundayız'', şeklinde konuşan militan sözlerini "Rusya, Suriye'yi bizden çaldı" diyerek sürdürdü.

"Artık daha fazla Suriye'de kalıp savaşamayız. Suriye artık Rusya'nın. Rusya, Suriye'yi bizden aldı. İsrail'deki toprakları özgürleştireceğiz" diyen militan Lübnan'a döneceklerini söyledi.

Kim olduğu ve adı bilinmeyen militan, Suriye'den bıktıklarını, artık Suriye'de en önemli güç olamadıklarını da sözlerine ekledi.

''SURİYE'NİN BİR ORDUSU YOK''



"Rusya ve İran'ın kendisi artık ilk güçler" diyen militan, Suriye'nin artık Rusya'nın ve İran'ın olduğunu belirtirken "Suriye'nin bir ordusu yok. Suriye, Hizbullah'tır, Afganlı Fatimiyun Tugaylarıdır, Haşdi Şabi'dir, İran Devrim Muhafızlarıdır" dedi.

Militanın, Hizbullah için tamamdır diyerek bitirdiği videonun yayılması ile Suriye'de Rusya ile Şii militanlar arasında bir çatlak oluştuğu yönündeki yorumlar güç kazandı.