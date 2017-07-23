Hizbullah resmen bozguna uğradı

Lübnan-Suriye sınırında yer alan Arsal bölgesinde Hizbullah ağrılıklı güçlerin muhaliflerin kontrolündeki bölgelere başlattığı saldırıda henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen Hizbullah saflarında onlarca kişi yaşamını yitirdi.



Grubun Lübnan ve Suriye sınırlarından aynı anda düzenlediği saldırıda gözle görülür bir ilerleme elde edilemezken, Tahriru'ş Şam'ın başı çektiği muhalif grupların sert direnişi birçok Hizbullah milisinin bölgede ölmesine yol açtı. Muhaliflerin düzenlediği saldırılarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısının yüzü geçtiği ifade ediliyor.



Bölgede öldürülen Hizbullah üyelerinin cenazeleri de Lübnan'a dönmeye başladı. Grubun Suriye'ye dahil olduğu süreçte geçen 5 yıllık zaman diliminde artık uluslararası kamuoyunun da aşina olduğu "sarı tabutlar" Lübnan'da grup üyelerinin memleketlerinde görüntülendi.

Genellikle bir cenazeden çok birer gösteri atmosferinde bayraklar, marşlar ve Şii inancına ilişkin sloganlarla geçen cenazelerin bir kısmında bu kez yas hakimdi. Öldürülen onlarca Hizbullah militanının cenazeleri bölgeye ulaştıkça gerginliğin artacağı düşünülse de bölgede bu ölümlere ciddi bir toleransın olduğu görülüyor. Şii inancının Suriye'de Hizbullah varlığının nedeni olarak görüldüğü ve bu nedenle Hizbullah destekçilerinin ölümlere kitlesel bir tepki vermediği ifade ediliyor.

Mepa News