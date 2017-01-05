Hizbullah o topraklara girdi!

Musul operasyonuna katılan Haşdi Şabi örgütü, Hizbullah'ın Irak topraklarında olduğunu öne sürdü. Haşdi Şabi, Hizbullah'ın, Irak hükümetinin bilgisi ve onayı dahilinde bölgede bulunduğunu savundu.

Hizbullah o topraklara girdi!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 11:42
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Irak güvenlik güçleri ile birlikte Musul operasyonuna katılan gruplara Hizbullah'ın da eklendiği iddia edildi. Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada, "Hizbullah, Irak hükümetinin onayıyla Musul operasyonunda" ifadelerine yer verildi.

El-Arabiya'da yer alan habere göre, Hizbullah militanlarının, Irak hükümetinin bilgisi ve onayı dahilinde ülkede bulunduklarını ve İran destekli milislerin yanında olmak için bölgede yer aldıkları belirtildi.

Musul operasyonu için Irak'ta bulunan yerli ve yabancı asker sayısı:

1) Irak ordusuna bağlı 250 kişiden oluşan 16 özel operasyon alayı

2) Irak ordusuna bağlı sayıları 250 ila 300 arasında değişen

32 adet piyade alayı. (15 ve 16. tümene bağlı)

3) 150'şer kişiden oluşan 16 tank taburu (Irak ordusunun 9. tümenine bağlı)

4) 4 zırhlı alay (Irak ordusu 9. tümenine bağlı)

5) 12 acil müdahale alayı (Ninova özel polis birimine bağlı)

6) 12 acil müdahale alayı (3. orduya bağlı)

7) 8 Haşdi Vatani alayı (1 ve 2. tugaylar)

8) 8 Ninova Polis Komutanlığına bağlı Swat taburu

9) Irak Federal Polis Teşkilatına bağlı 8 mekanize alayı

10) Koalisyon ve Irak ordusuna bağlı uzun menzilli topçu bataryaları

11) 1 Tümen peşmerge ve 2 tümen Haşdi Şabi milis gücü (destek amaçlı)

12) ABD öncülüğünde şekillenen koalisyon gücüne ait

10 filo ve Irak Hava Kuvvetleri'nden 3 filo

13) Koalisyon ve Irak'a bağlı toplam 10 taarruz helikopter filosu operasyonun muharip gücünü teşkil ediyor.

 
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