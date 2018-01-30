Hizbullah meydan okudu! İsrail'i yok edecek...

Ahewar adlı internet sitesine bir makale yazan Raad, İsrail ordu sözcüsü Manelis'in Lübnan ve Hizbullah hakkında hafta sonu yazdığı yazıya sert sözlerle yüklendi.

'HİZBULLAH BUGÜN DAHA GÜÇLÜ'

"Makale bir saçmalık ve korkak biri tarafından yayımlanan bir provokasyon" diyen Hajj "İsrail aptalca hareket etmemeli ve kendisi için yıkıcı olacak bir savaşa girmemeli. Hizbullah bugün daha güçlü ve İsrail ordusunu yok edebilecek kabiliyete sahiptir. İsrail bugün bölgesel ve uluslararası bir soyutlama yanlısı haline geldi. Ve oradan gelen medya uydurmaları rahatsızlığını örtbas etme amaçlı çünkü kendini güçlü olarak göstermek istiyor" ifadelerini kullandı.

'HİZBULLAH BAYRAĞININ KUDÜS ÜZERİNDE DALGALANDIĞI GÜN GELECEK'

Raad makalesinde sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyonist yapının (İsrail) yönetimi ne kadar denerse denesin Arap-Müslüman halkın Siyonist işgale direnme fikrinden vazgeçmeleri için ikna edemeyecek. Hizbullah bayrağının yüce Kudüs kentinin üzerinde dalgalandığı ve Filistinliler'in işgal edilen topraklarını geri aldığı gün gelecek"

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ, İRAN'IN HİZBULLAH ARACILIĞIYLA LÜBNAN'I BİR FÜZE FABRİKASINA ÇEVİRDİĞİNİ YAZMIŞTI

İsrail ordusu (IDF) sözcüsü Manelis pazar günü yazdığı makalede 'Lübnanlıların kaderinin Tahran'daki diktatörün elinde olduğunu' söylemiş ve 'İran'ın vekili Hizbullah aracılığıyla Lübnan'ı büyük bir füze fabrikasına çevirdiğini' yazmıştı.

Manelis makalede "Sıradan insanlar eğer bunun Lübnan'ı bir kaleye çevirdiğini düşünecek olursa yanılırlar. Bu kendisinin, ailesinin ve mülklerinin bir barut fıçısı üzerinde oturmasından başka bir şey değil" demişti.

Manelis sözlerini "Lübnan'da Hizbullah devleti ele geçirme girişimini gizlemiyor. (Hizbullah lider iHasan) Nasrallah'ın kabadayıca davranışlarının gölgesinde örgüt Lübnan hükümetinin burnunun dibinde terör altyapıları ve silah üretim fabrikaları inşa etti" diye sürdürmüştü.

LIBERMAN: TÜM SEÇENEKLERİ KULLANIYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da dün yaptığı açıklamada 'Lübnan'da İran ve Hizbullah tarafından füze yapılmasını önlemek için İsrail'in tüm seçenekleri kullanmakta olduğunu' söylemişti.