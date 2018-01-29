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Hizbullah İsrail’i uyardı: Ordunuzu yok ederiz

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü General Ronen Manelis’in, İran’ın Lübnan’daki askeri etkinliğinin son bulmaması halinde iki ülke arasında savaşa neden olacağı sözlerine Hizbullah’tan "Savaş çıkarsa İsrail biter" cevabı geldi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 20:49
Hizbullah İsrail’i uyardı: Ordunuzu yok ederiz

“Bir gün Hizbullah’ın bayrağı Kudüs’te dalgalanacak”

Hizbullah'ın Lübnan Parlamento Bloğu Başkanı Hac Muhammed Raad, Manelis’in sözlerini “korkakça” olarak nitelendirdi.

Raad, Manelis'e “İsrail, kendi yıkımını çağırmamalı. Hizbullah bugün daha güçlü ve İsrail ordusunu yok edecek güce sahip. Siyonist otorite, Müslümanların direnişini sonlandıramayacak, Hizbullah bayrağı şerefli Kudüs’te dalgalanacak, Filistin halkı da gasp edilmiş topraklarını geri alacak.” sözleriyle cevap verdi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bugün yaptığı açıklamada, İran’ın Lübnan’da füze üretmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 20:49
  1. hızbullah
  2. kudüs
  3. tehdit
  • HAYDARHAYDAR42 dk önce
    Yaa HİZBULLAH, YILLARDIR UYARIYORSUN HİÇ ELİNİ KALDIRMIYORSUN, BU NASIL İŞ?
  • LevendLevend1 sa önce
    Yalannnn
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Bugünkü İran yöneticilerini İsrail arasa bulamaz bunların yıllardır danışıklı dövüşlerinden İsrailin zerre kadar bir kaybı olmuş mu tabiki hayır İran da hedef saptırıp İsrail düşmanlığını can simidi gibi kullanıyor danışıklı dövüş İran asıl kinini ehli sünnet Müslümanlarına kullanıyor.
Bugünkü Akit

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