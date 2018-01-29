Hizbullah İsrail’i uyardı: Ordunuzu yok ederiz

“Bir gün Hizbullah’ın bayrağı Kudüs’te dalgalanacak”

Hizbullah'ın Lübnan Parlamento Bloğu Başkanı Hac Muhammed Raad, Manelis’in sözlerini “korkakça” olarak nitelendirdi.

Raad, Manelis'e “İsrail, kendi yıkımını çağırmamalı. Hizbullah bugün daha güçlü ve İsrail ordusunu yok edecek güce sahip. Siyonist otorite, Müslümanların direnişini sonlandıramayacak, Hizbullah bayrağı şerefli Kudüs’te dalgalanacak, Filistin halkı da gasp edilmiş topraklarını geri alacak.” sözleriyle cevap verdi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bugün yaptığı açıklamada, İran’ın Lübnan’da füze üretmesini engellemek için mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.