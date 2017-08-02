Hizbullah ile El Nusra anlaşmaya vardı! Takas gerçekleşti...

Konuyla ilgili açıklama yapan Lübnanlı Tümgeneral Abbas İbrahim, bu sabah El Nusra militanlarının ellerindeki 3 Hizbullah üyesini bırakması karşılığında, Hizbullah'ın da alıkoyduğu 3 El Nusra militanını serbest bıraktığını söyledi.

Nusra'ya teslim edilen 3 militanın ikisinin tutuklu olduğu, birinin ise hakkında verilen mahkumiyet süresini tamamladığı da belirtildi.

TAKASIN TAMAMLANMASIYLA MİLİTAN VE AİLELERİNİN İDLİB'E TAŞINMASI BAŞLAYACAK

İbrahim, taraflar arasında takas işleminin tamamlanması ile militanlar, aileleri ve diğer mültecilerden oluşan 10 bin Suriyeli'nin İdlib'e gönderilmesinin bugün başlayabileceğini söyledi.

Tahliye Hizbullah ile El Nusra arasında geçen hafta yapılan ateşkes anlaşması ile kabul edilmiş, ancak esir takası konusundaki görüşmeler tahliyenin 2 gün gecikmesine yol açmıştı.

Tümgeneral İbrahim, İdlib'e yola çıkacak binlerce Suriyeli arasında silah taşımasına izin verilen 120 kadar militanın da bulunabileceğini aktardı.

DİĞER 5 HİZBULLAH ÜYESİ İLK KONVOY İDLİB'E VARINCA BIRAKILACAK

İbrahim, El Nusra'nın, elindeki diğer 5 Hizbullah mensubunu da ilk konvoy İdlib'e varınca bırakacağını da açıkladı.

İbrahim, Arsel'deki takas işlemleri sırasında yaptığı açıklamada, 'Lübnan halkının kazandığını' belirtti. Uluslararası topluma seslenen İbrahim, "Biz terörle mücadelede ön saflardayız. Size düşen de bize yardım etmektir" dedi.

ARSEL OPERASYONU

Hizbullah geçen hafta Suriye-Lübnan sınırındaki Arsel bölgesinin büyük kısmının kontrolünü Suriye ordusu ile birlikte başlattığı operasyon sonucu ele geçirmişti.

ABD ve İngiltere'den askeri yardım alan Lübnan ordusu operasyonda aktif olarak yer almamış ancak Arsel kasabası çevresinde savunma bölgeleri oluşturmuştu.

Hizbullah ile El Nusra arasındaki anlaşmanın ilk aşaması gereğince pazar günü, taraflar arasında cenaze takası da yapılmıştı.

9 El Nusra mensubunun cenazesine karşılık 5 Hizbullah üyesinin cenazesi teslim edilmişti.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü gözetiminde gerçekleşen takas işlemi sırasında cenazeler, Lübnan Kızılhaç Örgütü'ne ait ambulanslar ile taşınmıştı.