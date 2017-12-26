Hizb-ut Tahrir’e ‘Zek’ kumpası

FETÖ’cü Öz’ün oluşumu “terör örgütü” suçlamasıyla yargılanması için sudan bahaneler ürettiği hatta silahlı terör örgütleriyle aynı koşullarda yargılama yapılmasına da zemin hazırladığı belirtildi.

Dini bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir’e (İslami Kurtuluş Partisi) yönelik zulmü gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Ele geçirdiği devlet imkânları ile hedefine aldığı İslami kesimlerden Hizb-ut Tahrir’e çeşitli kumpaslar kuran FETÖ’nün son hukuk cinayeti de patlak verdi. Yargıtay’ın geçtiğimiz günlerde onadığı Hizb-ut Tahrir davasının savcısının FETÖ’nün firari sanığı Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı.



YİNE KUMPAS SAVCISI



Kurulduğu 1953’ten beri hiçbir şiddet olayına karışmadığı tespit edilen Hizb-ut Tahrir davalarında yaşanan mağduriyetler gün yüzüne bir bir çıkıyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Hizb-ut Tahrir oluşumuna ceza yağdırdığı davada ilginç detaylar ortaya çıktı. İslami hareketin yaygınlaşması için bildiriler ve dergiler yayımlayan Hizb-ut Tahrir’e üye olduğu gerekçesiyle 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezanın onandığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya FETÖ’nün kumpas savcısı ve Almanya’ya kaçan Zekeriya Öz’ün baktığı tespit edildi.



UYDURUK İDDİALARLA



Hizb-ut Tahrir’in Hilafet’in hicri yıl dönümü dolasıyla Eylül 2005’te Fatih Camii’nde düzenlediği basın açıklamasına ilişkin açılan davada, Öz’ün hiçbir şekilde silahlı mücadele yöntemini benimsemeyen Hizb-ut Tahrir’i düzeni bozmakla suçladığı belirtildi. Daha önce Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da etkin olduğu gerekçesiyle oluşuma tezgâh kurduğu ortaya çıkan Öz’ün ise uyduruk iddialar ile İslami Kurtuluş Partisini hedef aldığı ifade edildi. “Terör örgütü” suçlamasıyla yargılanması için sudan bahaneler üreten Öz’ün; Hizb-ut Tahrir’in silahlı örgütlerle aynı koşullarda yargılama yapılmasına da zemin hazırladığı belirtildi.



HAKİMİ DE İHRAÇ EDİLMİŞ



Hizb-ut Tahrir’in Fatih’te düzenlendiği basın açıklamasına ilişkin açılan davanın hakiminin ise rüşvetten dolayı meslekten ihraç edilen Balyoz davası hâkimi Zafer Başkurt olduğu öğrenildi. Tüm temyiz yollarına rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Hizb-ut Tahrir oluşumuna üye olduğu iddiasıyla 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezayı onamıştı. Oy çokluğuyla alınan karara itiraz eden Yargıtay Üyesi Mustafa Kurtaran ise, Hizbut Tahrir’in terör örgütü olmadığını üstüne basa basa belirtmişti.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL