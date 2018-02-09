Hitzfeld: Bayern’in Beşiktaş’a elendiğini düşünemiyorum!

İsviçre Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra emekliye ayrılan eski hoca, “Beşiktaş da dahil her takıma saygı göstermelisiniz. Ancak yine de ben Bayern’in Beşiktaş’a elendiğini düşünemiyorum. Bugüne kadar Bayern’in herhangi bir rakibini küçümsediğini de hiç görmedim” dedi.

'Bayern Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorilerinden'

Bavyera ekibini çalıştırdığı dönemde 5 lig şampiyonluğu, 3 Almanya kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden 68 yaşındaki futbol adamı şöyle devam etti: “Bayern Münih Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorisi değil ama favorilerinden bir tanesi. Bu tip şeyler biraz da çektiğiniz kuraya göre değişir. Şu ana kadar iyi ekiplerle eşleştiler. Örneğin diğer tarafta Barcelona-Chelsea, Real Madrid-Paris Saint Germain gibi eşleşmeler ortaya çıktı. Güçlü takımlardan birer tanesi elenecek anlamına geliyor bu”