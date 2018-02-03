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Hitler'in torunları PYD'ye ağlıyor

Alman meclisinde Afrin operasyonu tartışılırken Sol Partili vekiller, PKK’yı simgeleyen sarı-kırmızı-yeşil renkteki puşilerle oturuma katıldı. Örgütün roketli saldırılarını görmezden gelen tüm partiler, Türkiye’nin saldırı altında olmadığını ve harekatın hukuksuz olduğunu iddia etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:03
Hitler'in torunları PYD'ye ağlıyor

Türkiye’nin Afrin operasyonu, terör sevici, Türk düşmanı Almanları yasa boğdu... Alman meclisi önceki gece Zeytin Dalı Harekatı’nı tartışırken Sol Partili milletvekillerinin Türkiye’nin Afrin’e girişini protesto için terör örgütüne ait olan sarı, yeşil ve kırmızı renklerde puşiler takıp, öldürülen PKK/PYD militanları için üzülmesi dikkat çekti... 

PKK’lı teröristlerin roket atarlı saldırılarını görmezden gelen Adof Hitler’in torunları, Türkiye’nin teröristler tarafından saldırı altında olmadığını söyleyip, operasyonun ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğu iddia etti. İktidardaki Merkel’in Hristiyan Birlik (CSU/CSU) partileri adını konuşan Roderich Kiesewetter, Türkiye’ye yönelik bir saldırı olmadığı ve böyle bir saldırı planlanmadığı için Afrin harekâtının”uluslararası hukuka aykırı” olarak değerlendirdirilmesi gerektiğini savundu. Kiesewetter, Alman hükümetinin Türkiye’ye verdiği teçhizat ve tankların modernizasyonu desteğini durdurma kararının doğru olduğunu ifade etti.

SİVİLLER ÖLÜYOR YALANI

Besledikleri teröristlerin ölümüne üzülen bazı vekiller, Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü iftirasını da attı. Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping TSK’nın Afrin harekâtını kınadı ve Alman hükümetinin bu operasyonu kınayan bir açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Kipping, “Türk ordusu Afrin’deki sivil halkı öldürüyor, ama Başbakan Angela Merkel da susuyor. Sizin suskunluğunuz, Erdoğan’ın önünde diz çökmektir. Bu suskunluğa son verin” diyerek Türkiye ile her türlü askeri işbirliğini durdurun çağrısı yaptı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:03
  1. Merkel
  2. Almanya
  3. PKK
  4. PKK destekçileri

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  • ilkokul mezunu ilkokul mezunu 1 sa önce
    siz menfatiniz olmasa tüyünüzü bile oynatmasınız siz değilmisiniz bi kafeye gidipbir kave içip hesabı anneninkendi hesabınıçocuğun kendi hesabını ödüyen merhamet nedir bilmiyensonra dünyaya zalime merhamet gösteren bu seferde ingilizler 100 yılönce yaptığı gibi sizi kazıklıyacak
  • ArslanArslan1 sa önce
    Küfür bir millettir
  • İkraİkra1 sa önce
    Bizde sol seytan isidir..sol el ile yemek,icmek,zekat vermek,vsvs. ...demekki sol her yerde ayni.. almanya,fransa vs farketmiyor..
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