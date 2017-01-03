Hitler'in 'Kavgam' kitabının özel baskısına büyük ilgi

Almanya'da Adolf Hitler'in 'Kavgam' kitabının özel açıklamalı baskısı, geçen yıl satışa çıktıktan sonra beklenmedik bir satış rakamına ulaştı.
Kitabı yayımlayan Güncel Tarih Enstitüsü Müdürü Andreas Wirsching, Nazi manifestosunun bir yılda 85 bin kopya sattığını açıklarken "Bu rakam bizi şaşkına çevirdi" dedi.
Enstitü, Ocak sonunda kitabın altıncı baskısını yapacak.
Kitapta akademisyenlerin eleştirel notları da yer alıyor.
Nazi döneminin aksine, kitabın kapağında Hitler'in resmi veya gamalı haç bulunmuyor. Kitap düz, beyaz bir kapakla satılıyor.