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Hitler'in elinden zor kaçmış! 113 yaşında öldü

Hitler döneminde Auschwitz'deki eski toplama kampından kurtulmayı başaran dünyanın en yaşlı erkeği Yisrael Kristal 113 yaşında İsrail'de hayatını kaybetti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:22
Hitler'in elinden zor kaçmış! 113 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkeği Yisrael Kristal, cuma günü 113 yaşında İsrail'de hayata veda etti. 114'üncü yaş gününe birkaç hafta kala ölen Kristal, Hitler döneminde Auschwitz'deki toplama kampından kurtulmayı başarmıştı.

Mart 2016'dan bu yana Guinness Rekorlar Kitabı'nda Dünyanın En Yaşlı Erkeği olarak kayıtlı olan Yisrael Kristal geride 2 çocuk, 9 torun ve 32 torun çocuğu bıraktı.

DÜNYANIN EN YAŞLI ADAMI KİMDİR?

Kristal, 15 Eylül 1903 tarihinde günümüz Polonya sınırları içerisindeki Zarnow kasabasında doğdu. I.Dünya Savaşı'ndan sonra Lodz kentine taşınan Kristal, burada Nazi toplama kampı Auschwitz'de kaybedeceği eşi ile tanışıp evlendi ve iki çocuğu dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı'nda Polonya'yı işgal eden Naziler, Kristal ailesini önce Lodz'taki Yahudi gettosuna daha sonra da Birkenau'daki Auschwitz toplama kampına nakletti. Yisrael Kristal'in karısı ve iki çocuğu Auschwitz'de öldürüldü. Baba Kristal ise hayatta kalmayı başardı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:22
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