Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hitler'in elinden zor kaçan Yisrael Krista 113 yaşında öldü

Hitler döneminde Auschwitz'deki eski toplama kampından kurtulmayı başaran dünyanın en yaşlı adamı Yisrael Kristal 113 yaşında İsrail'de öldü.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:55
Hitler'in elinden zor kaçan Yisrael Krista 113 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkeği Yisrael Kristal, cuma günü 113 yaşında İsrail'de hayata veda etti. 114'üncü yaş gününe birkaç hafta kala ölen Kristal, Hitler döneminde Auschwitz'deki toplama kampından kurtulmayı başarmıştı.

Mart 2016'dan bu yana Guinness Rekorlar Kitabı'nda Dünyanın En Yaşlı Erkeği olarak kayıtlı olan Yisrael Kristal geride 2 çocuk, 9 torun ve 32 torun çocuğu bıraktı.

DÜNYANIN EN YAŞLI ADAMI KİMDİR?

Kristal, 15 Eylül 1903 tarihinde günümüz Polonya sınırları içerisindeki Zarnow kasabasında doğdu. I.Dünya Savaşı'ndan sonra Lodz kentine taşınan Kristal, burada Nazi toplama kampı Auschwitz'de kaybedeceği eşi ile tanışıp evlendi ve iki çocuğu dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı'nda Polonya'yı işgal eden Naziler, Kristal ailesini önce Lodz'taki Yahudi gettosuna daha sonra da Birkenau'daki Auschwitz toplama kampına nakletti. Yisrael Kristal'in karısı ve iki çocuğu Auschwitz'de öldürüldü. Baba Kristal ise hayatta kalmayı başardı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:55
  1. İsrail
  2. hitler
  3. auschwitz
  4. Yisrael Kristal
  5. Guinness Rekorlar Kitabı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    1. Trump şimdi de o ülkeye 'askeri..
    2. 19 tavuk devine soruşturma şoku! İşte..
    3. O teröristin kimliği belli oldu!
    4. Hitler'in elinden zor kaçan Yisrael..
    5. Bu yalancıların kökünü kurutmak için,..
    6. ABD'nin planına göre; Gülen halife,..
    7. Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    8. Fenerbahçe'den Maçka'daki terör..
    9. Çanakkale'de 5 gündür kayıptı cesedi..
    10. İlhan Belarus'ta şampiyon oldu!
    11. Kritik uyarı:Kurbanlık alırken acele..
    12. Demirtaş'tan komik 'Erdoğan' hamlesi
    13. Teröristlerden kalleş saldırı:..
    14. Adana'da polisi görünce uyuşturucuları..
    15. Melo Sarı-kırmızı'ya dönüyor!
    16. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden..
    17. Tüm şehri korkutan örümcek!
    18. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    19. Selahattin Demirtaş, Erdoğan'a dava..
    20. Adana'da aylık ücretle kiraladığı..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması