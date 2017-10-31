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Hitler'in 1955 yılına kadar yaşadığına dair belgeler çıktı

ABD'de eski Başkan John F. Kennedy suikastiyle ilgili 3 bine yakın gizli belgenin yayınlanması beraberinde ilginç bir haberi de ortaya çıkardı.

31 Ekim 2017 Salı 18:04
Hitler'in 1955 yılına kadar yaşadığına dair belgeler çıktı

Gizliliği kaldırılan J.F.K suikasti belgeleri arasında bulunan bir istihbarat notu ABD'nin Hitler'in ölüp ölmediğini araştırdığını ortaya çıkardı.

3 Ekim 1955 tarihli istihbarat notunda kod adı 'Cimelody-3' olan bir CIA ajanının muhbirinin ifadeleri yer alıyor.

Nota göre ajanın aynı zamanda arkadaşı olan bir muhbir, Hitler'in yaşadığını ve Philip Citroen adlı eski SS subayının Hitler ile Kolombiya'nın Tunja kentinde temas halinde olduğunu söyledi.

Nota göre Citroen, muhbire Almanların Hitler'i takip ederek Tunja'ya geldiğini söylüyor. Citroen'in verdiği bilgiye göre orada Hitler'i "Der Führer" diye çağırıp, Nazi selamı veriyorlar.

Notta bir de Hitler'in soyadını değiştirmiş olabileceğine atıfla, "Adolf Schrittelmayor" olduğu belirtilen kişinin fotoğrafı da yer alıyor. Fotoğrafta söz konusu kişinin yanındaki kişinin de SS subayı Citroen olduğu iddia ediliyor.

Notta ayrıca Citroen'in "Hitler'in 1955'te Arjantin'e gitmek üzere Kolombiya'dan ayrıldığı" iddiasına da yer verildi. Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla CIA'in iddialar hakkında şüpheci davrandığını ancak ciddiye aldığını da belirtti.

TARİHÇİLERE GÖRE HİTLER İNTİHAR ETTİ

Son belge Hitler 2. Dünya Savaşı'nda ölmediğine dair yıllardır yapılan komplo teorilerini hatırlatırken, tarihçiler Hitler'in 30 Nisan 1945'te Sovyet ordusunun yaklaşması nedeniyle Berlin'deki sığınakta silah ve siyanürle intihar ettiğini belirtiyor.

Daha önce Arjantinli yazar Abel Basti, Hitler'in Latin Amerika'ya yaptığı iddia edilen seyahatini canlandırmış ve aylarca Kolombiya'da kalmıştı. Ancak kitap tarihçilerce geçerli kanıt sunmadığı gerekçesiyle reddedilmişti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 18:04
  1. Hitler 2. Dünya Savaşı
  2. Citroen
  3. J.F.K suikasti belgeleri
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