Histerik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Histerik kişilik bozukluğu toplumda ilgi arsızlığı olarak bilinen bir ruh sağlığı sorunudur. Bu rahatsızlığı bulunan kişiler, diğer insanlar üzerinde duygusal ve olumlu izlenimler bırakmaya çalışırlar.

Histerik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 06 Ocak 2017, 12:09
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Histerik kişilik bozukluğu nedir?

Histerik kişilik bozukluğu toplumda ilgi arsızlığı olarak bilinen bir ruh sağlığı sorunudur. Bu rahatsızlığı bulunan kişiler, diğer insanlar üzerinde duygusal ve olumlu izlenimler bırakmaya çalışırlar. Başkalarını etkileyerek övgü almak, hastalık için kilit noktadır. Histerik kişiler olayları dramatize ederek acınası bir durumdaymış gibi görünmeye çabalarlar.

Histerik kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir?

- Takdir edilmek istenme

- Tahammül edememe

- Duygu sömürüsü

- Olayları abartarak anlatma

- Hızlı duygusal değişimler

- Kişinin kendini dramatize etmesi

- İlgi merkezi olmaya çalışma

 

Histerik kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Histerik kişilik bozukluğu ilaç ve psikoterapi yöntemleriyle tedavi edilir.

 

 
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