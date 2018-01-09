Hisseleri yüzde 1000 arttı! SPK harekete geçti... Borsa'dan da açıklama geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu doğrultuda, manipülasyon ve işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıklarına ilişkin makul şüphe olduğu gerekçesiyle 10 kişiye 6 ay işlem yasağı getirdi. Filo’nun hisseleri de 6 ay süreyle kredili işlem ve açığa satışa kapatılırken, Borsa İstanbul yönetimi de SPK’nın Beyaz Filo hissesi kararı sonrası, Tera Menkul Değerler’in Beyaz hisselerindeki piyasa yapıcılık faaliyetlerine son verildiğini açıkladı.



27 Eylül 2017'de 7,71 TL seviyesinde bulunan hisseler o zamandan bu yana adeta uçuşa geçerek yaklaşık yüzde 1000 yani 10 kart artışla tam 85 TL'ye çıktı.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:



“Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ (BEYAZ) pay piyasasında 27.09.2017 - 22.12.2017 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPK’nın 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPK’nın 128/1-a maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPK’nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1, 6/1 ve 18/1 maddeleri çerçevesinde Aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında Borsa pay piyasalarında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmesine ve BEYAZ pay piyasasında, Borsa’nın 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süre ile getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak, 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle; kredili işlem ve açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, tek fiyat yöntemiyle işlem gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."



BORSA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Borsa İstanbul’dan da konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2018 tarihli kararı uyarınca: Borsa İstanbul’un 28.12.2017 tarihli işlemlerden itibaren 3 ay süreyle getirdiği brüt takas uygulamasına ek olarak 09.01.2018 tarihli işlemlerden itibaren 6 ay süreyle BEYAZ.E işlem sırasına kredili işlem ve açığa satış yasağı getirilmiş ve tek fiyat yöntemi uygulamaya alınmıştır. Tek fiyat yöntemi dolayısıyla Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü Ve Esasları uyarınca BEYAZ.E sırasında Tera Menkul Değerler AŞ tarafından sürdürülen piyasa yapıcılık faaliyetine son verilmiştir.”

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