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Hisarcık’ta trafik kazası: 7 kişi yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2017 Salı 07:50
Hisarcık’ta trafik kazası: 7 kişi yaralı

Mustafa Keleş (19) yönetimindeki 43 PF 890 plakalı Otomobil ile Mustafa Turgut (25) yönetimindeki 43 ER 827 plakalı otomobil 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutları kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüleri Mustafa Turgut ve Mustafa Keleş ile her iki araçta bulunan Yakup Gürel (20), Ali Kaaan Genç (18), Tayfun Mican (22), Mehmet Varol (26), Yücel Turgut (24), olay yerine gelen 112 ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı araç sürücüsü Mustafa Turgut Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 07:50
  1. kütahya
  2. hisarcık
  3. TOKİ
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