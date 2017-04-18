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Hisarcık’ta trafik kazası!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Hisarcık’ta trafik kazası!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:08

Edinilen bilgiye göre, Kutlubeyler köyü Mezarlık mevkiinde Ahmet B.(25) yönetimindeki 43 PL 891 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ergün B.(25) yönetimindeki 45 AF 502 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar şoför Ergün B. ve yolcu olarak bulunan Ali B. Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)

 
EtiketlerKütahyaTavşanlıHisarcık
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:08
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