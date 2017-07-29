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Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
Hisarcık’ta trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Halil Durgut idaresindeki 20 UE 957 Plakalı özel otomobil Hamam köy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki köy çamaşırhanesinin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Halil Turgut (48) ve oğlu İsmail Turgut (26) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hisarcık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
  1. Kütahya
  2. Tavşanlı
  3. Hisarcık
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