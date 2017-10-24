Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yazılım ekonominin en kritik becerilerinden biri." dedi.

TOBB ve Turkcell tarafından düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar projesinin ödül gecesine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras katıldı.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus fırsatını değerlendirebilmesi için odaklanması gereken iki temel husus olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bunlardan birincisi insan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmak, ikincisi ise kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmaktır." ifadelerini kullandı.

Yazılımın ekonominin en kritik becerilerinden biri olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Turkcell ve projeye katılan odalarımızla birlikte Türkiye'nin 18 ilinde bin 359 kadına mobil uygulama yazılımı geliştirme eğitimine katılma imkanı verdik." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların tümü bizlerin gözünde dereceye girdiler. Çünkü onlar Türkiye'nin dijital dünyadaki geleceğinde söz sahibi olmak için ilk adımı attılar. Umuyorum ki bu projede öğrendikleriyle yeni iş fikirlerini hayata geçirecek ve Türkiye'nin zenginleşmesine çok önemli katkılar yapacaklar." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün yüzde 28'i kadın"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olmak ve Türkiye'yi teknolojide üreten ülke konumuna getirmek. Bir o kadar önemli bir konu da kadınlarımızın yüksek değer sağlayan teknoloji sektöründe yer almaları." dedi.

Kadınların iş gücünde ekonomiye yeterli katkı yapamalarının en önemli eksiklik olduğunu belirten Terzioğlu, Kadınların Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik olduğunun altını çizdi.

Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) 2016 Pazar Verileri Raporu'nda kadınların sektörümüzdeki varlığıyla ilgili çarpıcı rakamlar var. Türkiye'de toplam 120 bin kişinin istihdam edildiği Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün yüzde 28'i kadın. Burada daha gideceğimiz yol olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Biz de bu anlayış ve hassasiyetle bundan beş yıl önce hayata geçirdiğimiz Geleceği Yazanlar projesini TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler iş birliğiyle yeni bir perspektifle tekrar ele aldık.

Böylece Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ortaya çıktı. Biz burada geleceği yazan değil, Türkiye’nin geleceğini yazıyoruz. Önemli olan da bu projeyi sürdürmek, 1500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak istiyoruz."

Terzioğlu, Geleceği Yazan Kadınlar projesinde başarılı olan 100 girişimci kadına istihdam yaratarak Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptırmayı hedeflediklerini belirtti.

Terzioğlu, ilk aşamada 6 ay sürecek tester kadınlar projesinde Türkiye'nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 Tester kadına uzaktan çalışma imkanı sunarak Turkcell Grup’ta istihdam edeceklerinin altını çizdi.

Terzioğlu, aynı zamanda başarılı projeleri Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunacaklarının altını çizdi.

"Kadınların farklı bakış açıları büyük fark yaratıyor"

TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras da kadınların farklı bakış açılarının büyük fark yarattığını belirtti.

Aras, "Kuruluşunun 10’uncu yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu, ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi olarak belirledik." şeklinde konuştu. Aras, kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakmaları sayesinde özellikle uygulama geliştirme konusunda büyük fark yaratacaklarını söyledi.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, şunları kaydetti:

"Bugün ülkenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Fakat TÜİK verilerine göre yüzde 28'i iş gücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu yüzden TOBB ve Turkcell'in önderlik ettiği Geleceği Yazan Kadınlar Projesinin çok anlalı buluyorum. Kadın girişimcilere ve kadınlara destek olan kurum ve kuruluşlara destek olalım."

Otizmo projesi birincilik ödülünü aldı

6 ay süren yolculuğun sonunda finale kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler ekipler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Gökçe Demir ve Hilal Şener, Otizmo adlı projeleriyle gecenin birincilik ödülünün sahibi oldu. Otizmo adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor.

İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın'ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç'ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün aldı.

Yubiva projesi 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor.