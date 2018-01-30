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Hisarcıklıoğlu: Reform paketi için teşekkürler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörü adına, yatırım ortamını iyileştirme reform paketi için hükümete teşekkür etti.

30 Ocak 2018 Salı 16:39
Hisarcıklıoğlu: Reform paketi için teşekkürler

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nca (YOİKK) hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan yatırım ortamını iyileştirme reform paketini değerlendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başta olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2017-2018 YOİKK eylem planlarının hazırlanması için 2017 yılının son çeyreğinden itibaren Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’ın başkanlığında çok titiz ve ayrıntılı çalışmalar yapıldı.

TOBB olarak tüm iş dünyası kuruluşlarımız ile birlikte çalışarak, iş dünyasının arzuladığı bir yatırım ortamına ilişkin önerilerimizi Hükümetimize sunduk.

Başbakan Yardımcımızın bugün basına yaptığı açıklamada da değindiği gibi Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ndeki 60. sıralardaki yerimizin, çok daha yukarılara sıçraması için ilgili Dünya Bankası uzmanlarını ülkemize davet ederek, reform alanlarını belirledik.

Neticede, TOBB ve diğer özel sektör kuruluşlarımız ile son 5 aydır yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan 93 Maddelik YOİKK reform paketi Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ tarafından kamuoyuna açıklandı.

Hem Türkiye’ye yatırım yapan girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın işini kolaylaştırmayı hem de yabancı yatırımcılar için Türkiye’yi çok daha cazip hale getirmeyi hedefleyen bu çalışmalarla önemli adımlar atılıyor.

Tüm bu adımlar için Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ başta olmak üzere, emeği geçen tüm Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz”

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:39
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  4. Rifat Hisarcıklıoğlu
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  6. TOBB
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