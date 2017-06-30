Hisarcıklılar’a sıcak uyarısı

Hisarcık İlçe Hastanesinden yapılan açıklamada, ”Aşırı sıcaklar nedeniyle günün en sıcak saatleri olan 10.00-16.00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların, hamilelerin, şişman ve obezlerin sürekli ilaç kullanan ilçe sakinlerinin mümkün olduğunca dışarı çıkmaması, çıkmaları halinde ise sıcaklardan etkilenmemeleri için güneşten korunmaları, başlarına şapka takmaları, açık renk, hafif kıyafet giymeleri ve yanlarında içme suyu bulundurmaları önemle rica olunur” denildi.(MA-EFE)