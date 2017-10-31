Hırvatistan'da euroya geçiyor

Hırvatistan'da bir ekonomi forumuna katılan Başbakan Andrej Plenkovic, iki hükümet dönemi içerisindeki görev süresinde Eurozone içerisinde yer almayı planladıklarını belirtti.

Reuters'te yer alan haberde, bir yıl önce hükümeti devralan Plenkovic, Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında konuyu daha geniş çaplı olarak ele alacaklarını bildirdi.

Euro'nun kullanıma sokulmasının ülkesini turist ve yatırımcılar için daha cazip hale getireceğini savunan Plenkovic,"Dolardan sonraki en önemli para birimi olan euro'nun Hırvatistan'da kullanılmaya başlamasıyla ülkemiz, AB'nin en gelişmiş üyelerinden biri olacak. euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek" dedi.