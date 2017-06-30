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Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Karabük’te bir evden hırsızlık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan ve kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme ile saldıran zanlı tutuklandı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:11
Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Remziye Öztürk’e ait evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikamete giren şahsı güvenlik kameralarından tespit etti. Tanık beyanları ile araştırmalarını derinleştiren ekipler, olayın zanlısının Kurtuluş G. (32) olduğunu tespit etti. Oluşturulan özel ekip tarafından Cumayanı köyünde kıskıvrak yakalanan ve değişik suçlardan sabıkası olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen zanlı, burada kendisini görüntüleyen İHA muhabirine tekme atarak saldırdı. Kurtuluş G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:11
  1. Karabük
  2. Fevzi Çakmak
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