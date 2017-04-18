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Hırsızlık zanlısı 12 kişiye tutuklama

Kırşehir’de 2017 yılının ilk dört aylık döneminde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 12 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hırsızlık zanlısı 12 kişiye tutuklama
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:19

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinden edinilen bilgiye göre 6 evden hırsızlık, 5 iş yeri hırsızlığı, 16 açıktan hırsızlık 5 otomobil motoru hırsızlığı, 1 mabet hırsızlığı, 2 dolandırıcılık suçlarına karıştıkları ilerisürülen 24 kişiden 12’si çıkarıldıkları mahkemetarafından tutuklandı.

30’dan fazla suça karıştıkları tespit edilen şüpheli H.K.,Ü.Ş.,H.D.,N.D.,S.Ç.,E.E.,İ.E.,R.U.,E.T.,M.Ö.,V.Y.,Ü.A., Polis tarafından yapılan incelemelerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevinegönderildi.

 
EtiketlerHırsızlık Büro AmirliğiKırşehir
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:19
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