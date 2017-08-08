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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Karabük’te iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:55
Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Atış Caddesindeki bir iş yerinden para kasasının kırılması suretiyle gerçekleşen hırsızlık ve Bayır Mahalle Kemal Güneş Caddesi faaliyet gösteren iş yerinden 7 bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik Eskipazar ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Fethi K. (65) isimli şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:55
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Karabük
  3. Hürriyet
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