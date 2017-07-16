Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hırsızlık ihbarına giden polise alçak saldırı

Tuzla'da polis ile şüpheli bir kişi arasında yaşanan kovalamacada polis memuru silahla vurularak ağır yaralandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 08:36
Hırsızlık ihbarına giden polise alçak saldırı

Olay Tuzla İçmeler Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada kaçan bir şüpheliye dur ikazında bulundu.

Kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasında cadde üzerinde kovalamaca yaşandı.

Yaşanan kovalamacada şüpheli, kaçarken polis memuru Battal Y.'ye ateş ederek ağır şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis memuru Battal Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı polis memuru Battal Y.'ye kan vermek için hastaneye mesai arkadaşları da geldi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldüğü öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 08:36
  1. polise saldırı
  2. istanbul polise saldırı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahraman: Ruh hastası bir şizofrenin...
    1. Kahraman: Ruh hastası bir şizofrenin...
    2. Fatih Terim'e ağır sözler:“Bodrum’dan..
    3. Kemalist yazar Erdoğan'ın önerisini..
    4. Fatih Terim mekan basıp, yumruk..
    5. Vali Yardımcısı FETÖ'den gözaltına..
    6. Torbasından çıkardı! Görenlere böyle..
    7. Şehitler Köprüsü'nde dikkat çeken isim!
    8. Ömer Halisdemir'in kız kardeşi..
    9. Hırsızlık ihbarına giden polise alçak..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi yanına..
    11. Erdoğan, Ömer Halisdemir'in eşi ve..
    12. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe..
    13. Erdoğan konuşurken talihsiz kaza!..
    14. "Bunlar benim sadakamla, İslamımla..
    15. Milletin Zaferi
    16. Millet tankın karşısında Özdağ ekran..
    17. Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını
    18. Dün gece 10 kez sela okudu. Sebebi...
    19. Beştepe'deki Şehitler Abidesi açıldı!..
    20. Erdoğan: FETÖ ile aynı dili..
    Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
    Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüleri
    Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
    Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi yanına koruma olarak aldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan o ismi yanına koruma olarak aldı
    Avcılar vurdu! Tam 350 kilo
    Avcılar vurdu! Tam 350 kilo