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Hırsızları farklı saç stili ve çok para harcamaları ele verdi

Kayseri’de 4 ay içinde meydana gelen 8 hırsızlık olayına karışan hırsızlar, farklı saç stilleri ve çok para harcamaları sayesinde yakalandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:53
Hırsızları farklı saç stili ve çok para harcamaları ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Altunoluk, Anbar, Eski Sanayi ve Hürriyet Mahallesi’ndeki evlerden 8 adet hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi. Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir evden bankamatik kartlarının çalındığını belirledi. Hırsızların bankamatik kartlarını kullanabileceğini değerlendiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirdeki ATM’lerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelenen güvenlik kameralarında farklı saç stili olan bir kişi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, Ümit T. ve Mustafa K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların sorgusunu yapan ve araştırmaları derinleştiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önce hırsızlıktan kaydı bulunan Sezgin A.’nın da son dönemlerde çok para harcadığını belirledi ve yakalayarak gözaltına aldı. Sezgin A.’nın yapılan üst aramasında bir araçtan çalındığı belirlenen başkasına ait kimlik belgesi de ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarda Ümit T., Mustafa K. ve Sezgin A.’nın Altınoluk Mahallesi’nde 20 adet ziynet eşyası, 2 bin 900 TL para, 5 parça elektronik eşya, kredi kartları, Hürriyet Mahallesi’nde bir otomobilin çalınması, Anbar Mahalesi’nde bir iş yerinden 5 bin TL değerinde sigara ve 300 TL para çalınması, Eski Sanayi Mahallesi’nde bir iş yerinden 2 bin TL para çalınması, Hürriyet Mahallesi’nde iki evden bilgisayar, 21 bin TL değerinde ziynet eşyası, 9 bin TL para çalınması olaylarına karıştıkları belirlendi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemin devam ettiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:53
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Hırsızlık Büro Amirliği
  4. Hürriyet
  5. Altınoluk
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