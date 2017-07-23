Hırsızlardan bıkıp 'Dükkan sizin' diye yazarak devrettiği iş yeri yine soyuldu

Sarıyer'de defalarca aynı dükkanı hedef alan ve ilk sahibinin "Dükkan sizin" yazısı asarak iş yerini devretmesine yol açan hırsızlar, yine aynı dükkana girdi.



Sarıyer Derbent Mahallesi Ulu Caddesi üzerinde bir esnaf, dükkanının sürekli hırsızların hedefi olmasından dolayı devretti. Esnaf dükkanını devrederken dükkanın adını değiştirerek hırsızlara hitaben ‘Dükkan Sizin' yazısı yazdı. Dükkanı bir yıl önce devralan Uğur İmren'in işlettiği dükkan yine hırsızların hedefi oldu. Lüks bir otomobille gelen eldivenli ve maskeli hırsızlar, güvenlik kamerasının açısını çevirip alarmı yerinden söktükten sonra kova ile içeri girerek dükkandan yaklaşık 20 bin TL değerinde sigara çaldı. Hırsızlar, çaldıkları sigaraları geldikleri lüks otomobile yükleyerek uzaklaştı.



Hırsızların sürekli hedefi haline gelen iş yerinin sahibi Uğur İmren, "Bir gece baktık hırsızlar sabah 5 civarında almış alacaklarını. 20 bin TL değerinde sigara çalmışlar. Bunlar 4, 5 kişi. Lüks araba ile geliyorlar. Araçları çalıntı, tam teşkilat. Eldivenli, maskeli falan. Çıkaramıyoruz. Bu soygunlar 3, 4 gün sonrası yine aynı kişiler bir cesaretle geliyorlar. Bu sefer elleri boş dönüyorlar. Biz tedbirimizi almıştık ama tabi bu olayların sonu gelecek gibi değil" dedi.



"BENDEN ÖNCEKİ SAHİBİ ARTIK BIKKINLIĞINDAN ‘DÜKKAN SİZİN' YAZMIŞ"



Dükkanın önceki sahibinin hırsızlardan bıkarak dükkanın adını değiştirdiğini anlatan İmren, "Ben burayı bir sene önce devraldım. Benden önceki sahibi artık bıkkınlığından ‘Dükkan Sizin' yazmış. Hırsızlarla başa çıkamadı. 20 kere soyuldu adam. Burası tenha olduğu için hırsızlar rahat hareket edebiliyor. Kamera kayıtları da eksik çevrede. Dükkanın kamera kayıtları var, alarmı olmasına rağmen yine de hırsızlar çok rahat bir şekilde girdi. Önceki sahibi dükkanın ismini değiştirdi ‘Dükkan Sizin' yaptı" ifadelerini kullandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların soygun anları görülüyor.